L'odissea della coppia svizzera in Kazakistan stava per finire. Ma in aeroporto vengono aggrediti

Il redattore di blue News Sven Ziegler e la sua fidanzata si vedono rubare i passaporti in Kazakistan. Hanno fatto carte false per riaverli. Ma poi, mentre stanno per salire sull'aereo che finalmente li riporterà a casa, vengono aggrediti.

Dopo il furto dei nostri passaporti in Kazakistan, abbiamo dovuto aspettare. Le ambasciate sono chiuse per il fine settimana, quindi non possiamo andare da nessuna parte fino a lunedì. Rimaniamo bloccati nell'ex capitale Almaty e prenotiamo un albergo, ben sapendo che dovremo rimanere qui più a lungo.

Nel frattempo, inizia la procedura di riprenotazione con Swiss. Ci dicono che dovremo pagare almeno 3.000 franchi per prendere altri due posti su un volo, ma per noi è fuori discussione.

Nei giorni successivi telefono più volte alla compagnia aerea, ma non c'è nulla da fare. Faccio un totale di 14 telefonate, ma il messaggio rimane lo stesso: se non pago i 3.000 franchi, non posso rifare la prenotazione.

Il lunedì mattina, finalmente, contattiamo le ambasciate. Sia quella tedesca che quella svizzera sono disponibili e promettono un supporto immediato. Ma mi avvertono che ci vorranno diversi giorni prima che il passaporto elvetico d'emergenza arrivi ad Almaty dalla nuova capitale Astana, a 2.000 chilometri di distanza.

«Probabilmente sarà mercoledì», dice il rappresentante diplomatico. La mia compagna è più fortunata: la Germania ha ancora una rappresentanza ad Almaty. Lo stesso giorno può ritirare il passaporto d'emergenza presso il consolato tedesco dietro l'angolo.

La rappresentanza svizzera nel palazzo degli uffici

Ma anche sul lato tedesco non tutto fila liscio. Poco prima di mezzogiorno, la procedura viene improvvisamente interrotta: «Mi hanno detto che era la pausa pranzo e che sarei dovuta tornare nel pomeriggio», racconta più tardi.

Non possiamo che ridere dell'assurda situazione in cui ci troviamo.

Il consolato è ospitato nel "Centro Svizzero" - c'è persino lo stemma sul cancello. Sven Ziegler

Devo anche fare la mia comparsa alla rappresentanza svizzera. In un edificio adibito a uffici, allo «Swiss Centre» vengo accolto da una gentile signora. Il suo lavoro principale è la gestione di un'azienda, ma è anche console onorario e aiuta i cittadini svizzeri in difficoltà. Organizza l'invio del passaporto d'emergenza da Astana ad Almaty. Le sono infinitamente grato.

Ma le ore intermedie sono lunghe. Vogliamo tornare a casa, ma non sappiamo quanto tempo ci vorrà ancora, quanto saremo bloccati qui. Martedì festeggerò il mio compleanno in Kazakistan. È l'unico giorno in cui non lavorano le autorità.

Quello che ancora non so è che mercoledì sarà una sfida, una corsa contro il tempo.

Spingiamo per tornare a casa

Mercoledì mattina ricevo la notizia tanto attesa: il passaporto è arrivato. Mi reco immediatamente in agenzia, probabilmente esultando un po' troppo forte. Il personale si gira con aria interrogativa.

Ma quando ci rechiamo alla polizia migratoria per ritirare il timbro di uscita, abbiamo una brutta sorpresa: per lasciare il Paese abbiamo bisogno di un visto, che richiede tempo. Dobbiamo presentare una domanda, ci spiega l'agente. Dobbiamo prendere le impronte digitali. Non qui, ovviamente, ma in un altro edificio.

Decine di persone vogliono dare le loro impronte digitali - noi ci facciamo strada. Sven Ziegler

Il mondo ci sta crollando addosso. Ci promettono però una procedura rapida non appena avremo tutti i documenti. Usciamo immediatamente e ci precipitiamo al centro impronte digitali. C'è una lista scritta a mano. Vengono processate 70 persone al giorno, noi siamo i numeri 92. Ed è l'ora di pranzo: oggi non c'è possibilità.

Ci sediamo davanti alla porta, davanti a tutti gli altri. Quando l'impiegata responsabile torna dal pranzo la mia amica la intercetta e le spiega la situazione. Ci invita nel suo ufficio e chiude. Ci viene permesso di prendere le impronte digitali e ci viene subito consegnato un modulo. Poi torniamo di corsa all'ufficio immigrazione.

Un'interruzione di corrente elettrica blocca il tutto. Non sappiamo se oggi otterremo il visto. Rimaniamo seduti. Un'attesa infinita. Due ore. Tre ore. Alle 17.20 la luce si riaccende improvvisamente. Ma si avvicina la fine della giornata, che in questo Paese dell'Asia centrale è sacra.

Per la richiesta del visto sono necessarie decine di documenti. Sven Ziegler

Ma siamo fortunati: il funzionario dietro lo sportello dei visti rimane più a lungo, per noi, ed elabora la nostra domanda. Un'ora dopo l'orario di chiusura, ci consegna i visti.

Esultiamo e prenotiamo i voli per la mattina successiva. Via Istanbul, non importa come, non importa dove. L'importante è uscire dal Kazakistan.

Pestaggi e grida

Quando ci sediamo sull'aereo, alle 5:00 del mattino successivo, il sollievo è palpabile. Ma visto che non tutto può filare liscio, per poco non veniamo coinvolti in una rissa.

Mentre apro il bagagliaio, cade la borsa di un computer portatile e pochi secondi dopo vengo preso a pugni. Una donna mi urla contro, chiedendomi perché sto gettando il suo portatile per terra.

La tengo ferma per evitare che mi colpisca di nuovo. Solo il suo ragazzo riesce a calmare la giovane donna. Non ci sono stati feriti, né il portatile è stato danneggiato.

Torniamo a casa sani e salvi. Con quattro giorni di ritardo, ma pieni di gratitudine.