La città di Agadez. Screenshot Google Maps

Una donna svizzera è stata rapita domenica sera nella città di Agadez, in Niger. Sono in corso ulteriori indagini.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Una cittadina svizzera è stata rapita in Niger domenica sera. Lo riferisce il portale di notizie «Aïr Info», secondo il quale la donna, che vive nella città di Agadez con il marito nigeriano, sarebbe stata portata via da casa sua tra le 20 e le 22.

Nata in Libano, ha vissuto temporaneamente in Algeria, dove lavorava nell'industria del turismo, riferisce ancora il portale. Ad Agadez ha sostenuto attivamente gli artigiani creando un'organizzazione no-profit.

«Il DFAE è al corrente del rapimento di una cittadina svizzera in Niger», ha spiegato il Dipartimento federale degli affari esteri in risposta a una domanda in questo senso del «Blick».

«La rappresentanza elvetica a Niamey è in contatto con le autorità locali». Sono in corso ulteriori chiarimenti, ma il DFAE riferisce che non è possibile fornire ulteriori dettagli per motivi di protezione dei dati e della privacy.