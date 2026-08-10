Sul Lago di Oeschinen, a monte di Kandersteg, nel Canton Berna, si è verificata una massiccia frana presso la «Spitze Stei». Alcuni video diffusi sui social media mostrano la caduta di grandi masse rocciose. Alcuni turisti sono fuggiti in preda al panico dalle rive del lago.

Sabato, tra un forte fragore e una violenta nuvola di polvere, grandi masse rocciose si sono staccate dalla zona sommitale dello «Spitze Stei» precipitando verso la valle.

Hai fretta? blue News riassume per te Sabato, nella zona dello «Spitze Stei», nei pressi del Lago di Oeschinen, è caduto un grosso masso.

La frana è stata accompagnata da un forte rombo e da una nuvola di polvere visibile da lontano.

I video pubblicati sui social network mostrano il fenomeno naturale: alcuni spettatori sono stati colti dal panico. Riepilogo creato con

Nella zona della vetta dello «Spitze Stei», sopra il Lago di Oeschinen, sabato pomeriggio poco dopo le 13.30 è caduto un «massello instabile», come comunica il Comune di Kandersteg sul proprio sito web.

Secondo i giornali Tamedia di Berna, circa 3'000 tonnellate di roccia si sarebbero staccate dalla montagna. Il crollo ha provocato un'enorme nuvola di polvere che si è estesa fino a valle.

Diversi video e foto pubblicati sui social media documentano la frana verificatasi in questa località turistica molto frequentata. Le immagini mostrano come le masse di detriti si stiano spostando verso la valle.

Alcuni turisti hanno reagito in preda al panico e alcuni visitatori hanno abbandonato precipitosamente le rive del lago.

La montagna è in movimento da anni

La blogger di viaggi Verena ha immortalato quanto successo in un video pubblicato su Instagram. «Oggi ho assistito in diretta a una delle numerose frane avvenute nei pressi del lago di Oeschinen, in Svizzera», così descrive il momento di spavento.

In un’intervista a «Nau.ch» una lettrice racconta: «All’improvviso ho sentito un forte boato. Sembrava un’esplosione».

Presso lo «Spitze Stei», sopra il Lago di Oeschinen a Kandersteg, da diversi anni si stanno spostando grandi masse rocciose. La montagna è sotto sorveglianza dal 2018.

I movimenti di scorrimento sono legati allo scioglimento del permafrost. Secondo quanto riferito nel 2024 in Consiglio dal portavoce della commissione Ueli Egger (PS), in quella zona sarebbero in movimento 50 milioni di tonnellate di roccia.