Ogni anno, in Svizzera, gli incidenti sugli sci causano oltre 800.000 giornate lavorative perse, con un forte aumento tra le persone di età compresa tra i 40 e i 64 anni. A dirlo è la SUVA, che dà qualche spiegazione.

Gli sport sulla neve sono popolari in Svizzera, ma anche rischiosi: ogni anno circa 35.000 persone hanno incidenti sulle piste da sci, molti dei quali gravi.

Una nuova analisi della Suva mostra che a essere particolarmente colpiti sono coloro che hanno un età compresa tra i 40 e i 64 anni. Le conseguenze vanno da lunghi periodi di assenza dal lavoro a danni permanenti alla salute.

I dati della Suva mostrano una chiara tendenza: se nel 2003 la fascia d'età compresa tra i 40 e i 64 anni era responsabile del 39% degli incidenti sulla neve, nel 2022 la percentuale era del 56%.

Questa fascia d'età è anche in testa alle statistiche dei giorni di assenza dal lavoro: si tratta di oltre 470.000 giorni all'anno, il che corrisponde a un aumento di circa il 40% negli ultimi 15 anni. In media, le vittime di incidenti hanno bisogno di 22 giorni per riprendersi da un infortunio e tornare al lavoro.

Una preparazione mirata è fondamentale

Secondo Samuli Aegerter, responsabile della campagna per gli sport sulla neve della Suva, le cause risiedono spesso nella sopravvalutazione di se stessi e nella mancanza di preparazione. Molte persone credono infatti che la propria forma fisica sia migliore di quella che è o vanno in pista non allenate.

Le misurazioni effettuate con l'app Suva «SlopeTrack» mostrano che la metà delle persone di età compresa tra i 40 e i 64 anni è esposta a elevati livelli di stress fisico in pista. «Per praticare sport sulla neve in sicurezza, consigliamo di adattare lo stile di sciata al proprio livello di forma fisica», afferma Aegerter.

La Suva consiglia agli appassionati di sport sulla neve di prepararsi in modo specifico, con un breve riscaldamento prima della prima discesa e dopo le pause. Lo stile di sciata, inoltre, deve essere adattato alla propria forma fisica, alle proprie capacità e alle condizioni della pista. Pause regolari aiutano inoltre a evitare la stanchezza. Con l'app SlopeTrack, gli utenti possono anche misurare e valutare meglio il loro sforzo in pista.

Uno dei motivi dell'aumento degli incidenti nella fascia di età compresa tra i 40 e i 64 anni è l'andamento demografico. Allo stesso tempo, la Suva sottolinea che molti incidenti possono essere evitati con esercizi di rafforzamento regolari prima della stagione e con uno stile di sci consapevole.