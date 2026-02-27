Il tragico incidente è avvenuto sul Kleiner Mythen (la vetta a sinistra)
Keystone
Una 20enne ha perso la vita ieri sera in un incidente di montagna sul Kleiner Mythen, nel Canton Svitto.
Durante la salita verso la vetta principale, la giovane è precipitata nel vuoto per cause non ancora chiarite, ha comunicato oggi la polizia cantonale svittese.
La vittima è stata localizzata e in seguito recuperata da un elicottero in un terreno impervio. La 20enne era una escursionista esperta, precisa la nota. La polizia cantonale svittese e la procura hanno avviato un'indagine per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.