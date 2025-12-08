Una lettera anonima sconvolge gli abitanti di Blatten, devastato dalla frana

I residenti di Blatten hanno ricevuto una lettera anonima Bildmontage / Keystone / Lettore di blue New

Delle lettere anonime stanno causando scompiglio nel villaggio montano vallesano di Blatten. Gli abitanti hanno ricevuto un messaggio che li incolpa indirettamente della frana. Il mittente è sconosciuto.

Hai fretta? blue News riassume per te A Blatten sono giunte delle lettere anonime che accusano gli abitanti del villaggio vallesano di essere responsabili della frana.

I dati del mittente sono del tutto assenti: il messaggio fa riferimento al comportamento di voto dei CO₂ del villaggio.

I residenti hanno reagito con sconcerto e hanno parlato di un attacco irrispettoso a un paese già sottoposto a forti pressioni. Mostra di più

A Blatten (VS) una busta A4 inviata anonimamente ha causato un'ondata di sconcerto. A fine novembre diversi abitanti hanno trovato nella loro buca della posta una lettera che li incolpava indirettamente del disastro naturale avvenuto a maggio.

La missiva, riportata tra l'altro dal «Walliser Bote» , recita: «Perché vi lamentate delle vostre case perse?». Sotto è stampato il risultato della votazione sulla legge sul CO₂ del 2021, che è stata respinta da circa il 60% a Blatten.

Accanto al testo c'è l'immagine di una pistola e la criptica scritta: «by: the AMOC runs AMOK & the Lost Climate Roulette» («firmato da l'AMOC è fuori controllo e la roulette del clima è persa»).

L'allusione all'AMOC (Atlantic Meridional Overturning Current, che comprende la Corrente del Golfo) suggerisce che l'autore sta facendo un collegamento tra le crisi climatiche, le decisioni politiche e la catastrofe nella valle.

Per molti abitanti del villaggio vallesano, il messaggio è chiaro: la colpa del disastro è loro.

Il mittente della lettera è sconosciuto

Per i residenti, come Eva Ritler, che ha subito ingenti perdite a causa della frana, la missiva è uno schiaffo in faccia: «È semplicemente patetica e irrispettosa», ha dichiarato al quotidiano vallesano.

Non aveva mai ricevuto un messaggio del genere prima d'ora e queste parole la feriscono particolarmente in questo momento: «Stiamo tutti attraversando un periodo difficile. Molti di noi hanno perso tutto. Notizie come questa deprimono ancora di più l'umore».

La lettera ha anche scatenato un'ondata di reazioni sui social media. Numerosi utenti sono rimasti sbalorditi dal tono e dalla tempistica del messaggio.

Alcuni definiscono la missiva come «malata» o «cinica», mentre altri inviano parole di incoraggiamento a Blatten e gli ricordano che il villaggio ha bisogno di solidarietà dopo il disastro piuttosto che di biasimo.

Non è assolutamente chiaro chi abbia scritto o distribuito la lettera. Non c'è un mittente. Neanche Ritler sa cosa farne. Non è chiaro se saranno presentate delle denunce contro ignoti. I responsabili della comunità non hanno commentato l'accaduto per ora.