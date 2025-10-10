Lince preda le pecore di un consigliere nazionale UDC, sarà uccisa ignorando le linee guida

Le lince si riconoscono dalle orecchie a ciuffo. (immagine simbolica) Daniel Karmann/dpa

Non ha predato un numero sufficiente di animali da giustificare, secondo le linee guida, l'abbattimento. Eppure è stato deciso di eliminare la lince B903. La scelta apre interrogativi sull'etica animale, sull'influenza politica e sugli equilibri di potere nell'Oberland bernese.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te La lince bernese B903 potrebbe essere abbattuta nonostante la mancanza di una soglia legale per le uccisioni di bestiame.

Uno degli allevatori interessati è il consigliere nazionale dell'UDC Ernst Wandfluh, mentre il responsabile dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dipende dal consigliere federale dell'UDC Albert Rösti, anche lui originario della regione.

Le organizzazioni per la conservazione della natura mettono in guardia da un pericoloso precedente, poiché l'abbattimento di un animale protetto senza una base legale potrebbe avere un effetto politico. Mostra di più

Ora è ufficiale: la lince con il numero B903 deve essere uccisa. La decisione di abbattere il predatore, rigorosamente protetto, sta suscitando scalpore in tutto il Paese e alimenta il dibattito sull'influenza politica, l'etica degli animali e gli interessi degli agricoltori.

L'ordine di abbattimento è stato reso pubblico nel Bollettino ufficiale del Canton Berna. Un vero e proprio colpo che risuona nella scena svizzera della tutela della natura.

Perché il fatto è che, secondo il concetto federale, l'animale B903 non ha nemmeno raggiunto la soglia critica di dodici animali da allevamento uccisi. Ciononostante la lince può ora essere abbattuta da un guardiacaccia.

Una lince, molte domande

Come si è arrivati a questo punto? E perché proprio questa lince? La pista conduce nel cuore dell'Oberland bernese, dove agricoltura, natura selvaggia e politica si avvicinano pericolosamente, come riporta il «Berner Zeitung».

Uno degli ultimi attacchi si è verificato all'alpe Ueschenen, e più precisamente sulla proprietà del consigliere nazionale UDC Ernst Wandfluh, dove B903 avrebbe ucciso diverse pecore nel mese di agosto.

Wandfluh conferma l'accaduto al «Blick» e ammette di essersi «impegnato in modo costruttivo» presso le autorità per ottenere l'autorizzazione all'abbattimento. Dialoghi con il Consiglio federale? «Con Albert Rösti non ho parlato», assicura.

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) – che è responsabile dell'autorizzazione di questi abbattimenti – dipende dal consigliere federale dell'UDC Rösti, una vecchia conoscenza dello stesso villaggio di Wandfluh. Anche il fratello di Rösti, Hans, è profondamente radicato nella regione in quanto presidente di lunga data della cooperativa alpina locale.

Inoltre, il consigliere nazionale dell'UDC Thomas Knutti, un dichiarato oppositore dei grandi predatori, aveva già chiesto a gran voce l'abbattimento mesi prima. Dopo l'autorizzazione, ora ha raddoppiato: la lince deve essere abbattuta «il più rapidamente possibile».

Gli organi ufficiali minimizzano

Il Canton Berna e l'UFAM hanno difeso la decisione. Hanno classificato la lince come «specializzata in animali da reddito», il che, secondo il concetto, consente un permesso eccezionale. Ma il sospetto rimane: le connessioni politiche hanno avuto un ruolo nel decidere la morte di un animale protetto?

La Fondazione Kora, che si occupa del monitoraggio scientifico delle linci, è a conoscenza dell'animale dal Natale 2022, quando è caduto in una trappola fotografica a Reichenbach, nella valle Kandertal. All'inizio, B903 era un cacciatore poco appariscente: solo cervi e camosci erano nel menu.

Ma a partire dall'estate del 2025, il quadro è cambiato radicalmente: sull'Alpe Tschingel, uccise diverse pecore nel giro di pochi giorni. Sono seguite altre battute di caccia a settembre: vittime due capre.

Ma non aveva raggiunto la soglia dei 12 animali che normalmente giustifica l'abbattimento. «Un'eccezione per una lince eccezionale», dicono le autorità.

Protesta della protezione degli animali

L'organizzazione «Gruppe Wolf Schweiz» è fortemente critica: la decisione è «altamente problematica» e crea un «pericoloso precedente», come riporta il «Berner Zeitung». Una lince viene uccisa anche se non ha superato la soglia di danno ufficiale: questo apre la porta all'arbitrarietà politica.

Uno sguardo al passato mostra che le linci hanno causato accesi dibattiti già negli anni Novanta. Nel 1999 la Svizzera ha registrato oltre 200 attacchi al bestiame. La causa all'epoca era il calo della popolazione di cervi, che aveva costretto i grandi felini a foraggiare le fattorie.

Oggi i numeri sono molto più bassi. Nel 2024 112 animali da allevamento sono stati vittime della lince in tutta la Svizzera, di cui 40 nelle Alpi e 72 nel Giura.

La B903 è solo la punta dell'iceberg? «Non ci aspettiamo un aumento degli attacchi», ha dichiarato Nina Gerber, amministratrice delegata di Kora, al quotidiano bernese. Anche il Cantone non vede al momento alcun motivo di preoccupazione.