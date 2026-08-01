Canton Turgovia Una moto investe un gruppo di pedoni a Pfyn, due morti e un ferito grave

Il luogo dell'incidente dove sono morti un motociclista e un pedone.

Due uomini hanno perso la vita la scorsa notte a Pfyn (TG), in seguito a una collisione tra un motociclista e un gruppo di pedoni. Un altro uomo, gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero all'ospedale.