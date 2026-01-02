Una nuova foto mostra la probabile origine del rogo a Crans-Montana. La dinamica ricorda un dramma del 2003

Molto non è ancora chiaro dopo l'incidente di Crans-Montana. AFP

L'incendio di Crans-Montana, che ha provocato una quarantina di vittime e oltre 100 feriti, ricorda in modo spaventoso uno dei peggiori disastri in una discoteca negli Stati Uniti. I primi indizi lasciano pensare come causa gli effetti pirotecnici, uno scenario che gli esperti conoscono da oltre 20 anni.

Lo shock dopo il disastro dell'incendio a Crans-Montana è enorme. Secondo le prime cifre ufficiali, circa 40 persone hanno perso la vita la notte di Capodanno e 115 sono rimaste ferite, molte delle quali in modo grave.

Mentre le indagini sulle cause esatte sono ancora in corso, crescono gli indizi di uno scenario che ha allarmato gli esperti di incendi per anni.

Ricorda l'incendio della discoteca «The Station», che aveva causato la morte di 100 persone nello stato americano del Rhode Island, il 20 febbraio 2003. In quel caso l'innesco fatale fu un fuoco pirotecnico durante un concerto della band Great White.

Oltre 100 persone persero la vita nell'incendio del club «The Station». X

Poco dopo le 23:07, il tour manager della band aveva fatto esplodere dei fuochi d'artificio sul palco. Le scintille colpirono la schiuma infiammabile che era stata installata intorno al palco e al soffitto come isolamento acustico. In pochi secondi, le fiamme si propagarono lungo le pareti e inghiottirono l'intero club in pochi minuti.

La fuga praticamente impossibile

Le riprese video mostrano come il cantante Jack Russell abbia inizialmente sottovalutato quanto stava accadendo. «Wooow... non va bene», dice al microfono mentre il fumo inizia a depositarsi sotto il soffitto: l'incendio è già fuori controllo. Meno di un minuto dopo, il palco è in fiamme.

Sebbene il club avesse diverse uscite, la maggior parte degli ospiti si riversò istintivamente verso l'ingresso principale.

Lì si verificò un blocco fatale: le persone cadute, rimasero intrappolate o furono spinte contro la porta dalla folla in arrivo. Molte delle vittime morirono per inalazione di fumo o per gravi ustioni, altre rimasero schiacciate.

Secondo le indagini ufficiali, nel locale c'erano circa 460 persone, un numero decisamente superiore a quello consentito. In meno di cinque minuti l'edificio fu completamente invaso dal fumo.

Le analisi successive dimostrarono che si è verificato il cosiddetto flashover: i gas infiammabili del fumo si sono accesi improvvisamente e hanno reso praticamente impossibile la fuga.

Molti parallelismi con l'incidente di Crans-Montana

Sono proprio questi meccanismi noti che si stanno mettendo a fuoco anche nell'incendio di Crans-Montana. Come nel caso del rogo alla «The Station», le prime indicazioni parlano di effetti pirotecnici, di materiali altamente infiammabili e di un rapido flashover.

Questa foto dall'interno del bar dovrebbe mostrare lo scoppio dell'incendio a Crans-Montana. X

Una nuova foto mostrerebbe il momento in cui è divampato l'incendio. Su di essa si possono vedere: i fuochi pirotecnici sulle bottiglie di champagne, che il locale aveva precedentemente pubblicizzato.

Nel frattempo, le prime fiamme si sono già propagate sul soffitto, che sarebbe stato isolato con elementi per l'isolamento acustico, in schiuma.

Secondo le autorità vallesane, sono in corso indagini in tutte le direzioni. Finora non ci sono risultati definitivi sulle cause, sui problemi strutturali o sulle possibili cause scatenanti.