In Argovia, la Helsana è in conflitto con i medici specialisti a causa di compensi inferiori rispetto ai colleghi di Zurigo. Una paziente si trova al centro di questa disputa.

Un 67enne svizzera, su consiglio del suo ginecologo, affronta un intervento di rimozione dell'utero presso una clinica privata nel Canton Argovia.

Un mese dopo l'intervento l'assicurazione le comunica che non coprirà i costi.

Nel 2019 la Finma aveva rilevato prezzi eccessivi per i pazienti con assicurazioni private e semi-private.

Nel Canton Argovia, la cassa malti Helsana non ha ancora trovato un accordo con i medici specialisti.

L'assicurazione ha deciso di ridurre del 30% i compensi per i medici di Argovia rispetto ai colleghi di Zurigo.

In seguito, Helsana comunica alla signora che le fatture verrano pagate dopo essere state verificate.

La ex paziente denuncia la disparità di retribuzioni tra i medici argoviesi e quelli zurighesi.

Secondo quanto riportato da «Watson.ch», una donna svizzera ha pagato per decenni l'assicurazione ospedaliera aggiuntiva.

Oltre all'aumento dei premi, quando ha avuto bisogno di un intervento chirurgico la sua assicurazione si è rifiutata di coprire i costi.

L'assicurazione non vuole coprire l'intervento

A maggio, la 67enne, che non era mai stata ricoverata prima, si sottopone a un intervento per la rimozione dell'utero presso la clinica Hirslanden di Aarau, su consiglio del suo ginecologo.

Un mese dopo l'intervento, riceve una lettera che la informa che la sua assicurazione non coprirà l'intervento.

Prezzi eccessivi per pazienti in privata o semi-privata

La situazione è il risultato di un controllo della Finma nel 2019, che ha rilevato prezzi eccessivi per i pazienti con assicurazioni private e semi-private.

Il caso del Canton Argovia

Mentre la maggior parte degli ospedali ha stipulato nuovi contratti, nel Canton Argovia, invece, non è stato raggiunto un accordo tra la cassa malati Helsana e i medici specialisti. Questi ultimi, il ginecologo della signora in questione, non possono fatturare il loro lavoro a causa della mancanza di un contratto.

Helsana ha deciso di ridurre del 30% i compensi per i medici di Argovia rispetto ai colleghi di Zurigo, con cui ha già raggiunto un accordo.

Grosse disparità tra Argovia e Zurigo

La 67enne è indignata per questa disparità e per la mancanza di copertura da parte della sua assicurazione.

«Da sempre pago puntualmente. E la cassa malati non ha mai dovuto pagare nulla per me, e ora questo?». Per lei non è comprensibile né dal punto di vista politico né dal punto di vista del buon senso perché i medici di Argovia debbano guadagnare tanto meno rispetto a quelli di Zurigo per lo stesso lavoro. «Finora non è stata fornita alcuna motivazione».

La questione legale è complessa, poiché la compagnia assicurativa ha approvato l'intervento nonostante la mancanza di un contratto.

Il ginecologo accusa la compagnia di «frode», poiché promette un servizio che non intende pagare. La situazione rimane incerta, mentre Helsana annuncia che dal 4 agosto non vengono più approvate coperture dei costi senza contratto.

Helsana promette di pagare le fatture della signora

Nel frattempo, sempre secondo quanto riportato da «Watson», la cassa malati promette che le fatture (della signora) saranno pagate dopo «la verifica delle stesse».

La donna è comunque delusa per la mancanza di equità e per il fatto che il suo medico non riceverà un compenso per il suo lavoro.