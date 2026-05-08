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Monitorato lo stato di salute Uomo in isolamento a Ginevra dopo aver viaggiato in aereo con un malato di hantavirus

SDA

8.5.2026 - 13:45

Il potenziale contatto è avvenuto durante un volo.
Il potenziale contatto è avvenuto durante un volo.
Keystone

Un residente di Ginevra è sotto osservazione dopo aver viaggiato su un volo con una persona infetta da hantavirus. Al momento non presenta sintomi e si trova in isolamento domiciliare, ha riferito a Keystone-ATS l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Keystone-SDA

08.05.2026, 13:45

08.05.2026, 14:21

La persona in questione si trovava su un aereo da Sant'Elena a Johannesburg, a bordo del quale era presente anche un paziente gravemente malato, ha indicato l'UFSP. Non era, dunque, sulla nave da crociera dove è scoppiato il focolaio di hantavirus.

Le autorità cantonali sono in stretto contatto con il diretto interessato e ne monitorano lo stato di salute.

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Dal canto suo, l'uomo svizzero che ha contratto il virus sulla Mv Hondius rimane ricoverato all'Ospedale universitario di Zurigo. La moglie è in isolamento presso il suo domicilio.

Secondo l'UFSP, non sussiste alcun pericolo per i passeggeri che si trovavano sullo stesso aereo del cittadino elvetico infetto. Questo perché il paziente ha sviluppato la febbre solo tre giorni dopo l'arrivo.

L'ufficio federale continua inoltre a valutare come basso il rischio generale per la popolazione.

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