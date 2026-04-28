Il fumo uscito dal tetto e dagli appartamenti. Keystone

Un incendio è scoppiato martedì mattina in una torre a Lancy, nel canton Ginevra, poco prima delle ore 10. I pompieri hanno soccorso una persona rimasta bloccata in un ascensore in fiamme, la sua vita è in pericolo.

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La centrale di soccorso ha ricevuto numerose chiamate che segnalavano del fumo uscire dal tetto della torre, per cui l'operatore ha immediatamente allertato rinforzi supplementari, spiega un comunicato dei pompieri.

Questi ultimi hanno localizzato l'origine del rogo in due ascensori. Da uno di questi hanno soccorso una persona che è stata trasportata all'Ospedale universitario di Ginevra in pericolo di morte.

L'incendio, che ha provocato ingenti danni nei corridoi dello stabile e distrutto completamente gli ascensori coinvolti, è stato domato in poco più di un'ora

I sanitari hanno esaminato complessivamente cinque persone. Una seconda di queste è stata trasportata in ospedale a causa di problemi causati dal fumo.