Il villaggio di Blatten è praticamente scomparso. Immagine: Keystone

A un anno dalla frana che ha colpito Blatten, in Vallese, Chrissie racconta la perdita della sua casa e i ricordi di un villaggio «da fiaba». Nonostante il dolore e il lutto, crede che un giorno Blatten possa tornare a essere casa.

Stefan Eggli Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Il 28 maggio 2025 una gigantesca frana ha colpito Blatten, in Vallese, cambiando per sempre il volto del villaggio.

Chrissie, abitante del paese, racconta di aver assistito alla scena da casa e di essere poi fuggita con il cane e pochi oggetti, senza sapere se la sua abitazione fosse ancora in piedi.

Ripensando a Blatten, ricorda un villaggio «da fiaba», fatto di case antiche, tradizioni, natura alpina e piccoli rituali quotidiani.

La perdita più grande, spiega, non è solo quella della casa, ma di un intero ambiente di vita e della memoria collettiva del paese.

Nonostante il dolore, Chrissie immagina di poter tornare un giorno in un nuovo Blatten, diverso ma capace di ritrovare un’anima grazie ai suoi abitanti. Mostra di più

Chrissie, il 28 maggio 2025 è una data che ha cambiato per sempre la Lötschental, in Vallese. Una gigantesca frana ha colpito Blatten. Dov’era nel momento in cui la montagna è venuta giù?

Stavo rientrando da una passeggiata con il cane. Ero davanti alla porta del balcone quando ho sentito un boato, più forte del solito. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto qualcosa muoversi sulla montagna. D’istinto ho preso il cellulare, ho aperto la porta e ho iniziato a filmare. Subito dopo è arrivata quell’enorme nube marrone, che è scesa dalla montagna come un’esplosione. Sono rimasta lì, immobile, a tremare.

Che cosa prova oggi ripensando a quel 28 maggio 2025?

Un senso di impotenza e di incertezza. E una domanda: «Che cosa devo fare adesso?». Blatten era già zona vietata. Non potevo semplicemente andarci per vedere com’era la situazione o per capire se la nostra casa fosse ancora in piedi.

Qual è stato il momento in cui hai capito definitivamente che Blatten non sarebbe mai più stata come prima?

Quando, poco dopo la frana, ha iniziato a circolare la primissima immagine. All’inizio non riuscivamo nemmeno a capire da dove fosse stata scattata. Era surreale. Sembrava un altro pianeta.

Circa il 90% del villaggio di Blatten è stato distrutto. Immagine: Keystone

Che cosa è riuscita a portare con sé, in quei momenti concitati? E che valore ha oggi per lei?

Durante l’evacuazione ho avuto solo pochi minuti. Non ho avuto il tempo di pensare a cosa prendere. Ho preso il cane, uno zaino che si trovava vicino alla porta, la borsetta, e sono corsa verso l’auto. Avevo solo i vestiti che indossavo.

C’è qualcosa che ha dovuto lasciare a Blatten e che le manca ancora oggi?

Nel suo insieme, mi manca casa. E non era soltanto l’edificio in sé, ma tutto ciò che la circondava. La natura sconfinata, la vista sulle montagne, il villaggio con le sue vecchie case, i vicoli stretti e i suoi abitanti. E poi le abitudini, i piccoli rituali della vita quotidiana.

Quando oggi guarda vecchie foto di Blatten, qual è il dettaglio che la colpisce subito, magari insignificante per chi viene da fuori, ma che per lei rappresenta casa?

Credo siano le tante piccole cose di tutti i giorni. Portare a passeggio il cane attraverso il villaggio, passando accanto a quelle antichissime case di legno scurite dal sole, molte delle quali in estate erano decorate con tantissimi fiori colorati e in inverno coperte da uno spesso strato di neve. Scambiare due parole qua e là, leggere gli avvisi sulla bacheca, bere un caffè in uno dei ristoranti e guardare il grandioso panorama alpino. Vivevamo in un luogo in cui gli altri andavano in vacanza. Ho sempre apprezzato moltissimo il fatto di poter vivere lì.

Se qualcuno che non ha vissuto la frana le chiedesse che tipo di luogo fosse Blatten, che cosa gli racconterebbe?

Blatten era un villaggio da fiaba. C’erano tradizioni antichissime, usanze, edifici storici, tanta storia conservata e ancora vissuta. Il vecchio forno del villaggio esisteva ancora ed era ancora utilizzato. Molte case avevano centinaia di anni. Blatten aveva un’anima, e la si percepiva. E avere ogni giorno davanti agli occhi la natura tutt’intorno, fino alla testata della valle con il Langgletscher, era semplicemente straordinario.

«Vivevamo in un luogo dove gli altri andavano in vacanza», dice Chrissie. Immagine: chrissie.st

Dopo la frana è iniziato il tempo dell’incertezza. C’è un incontro, una conversazione o un volto di quei giorni che non dimenticherà mai?

Ce ne sarebbero sicuramente moltissimi. Ma se devo sceglierne uno, penso alla prima assemblea comunale dopo la frana. Sono entrata in palestra e ho visto una conoscente seduta nell’ultima fila. Mi sono avvicinata e le ho toccato leggermente il braccio da dietro. Lei si è girata, è scoppiata in lacrime e mi ha detto: «Oh Chrissie, avevate una casa così bella!». A quel punto sono crollata anch’io e ci siamo abbracciate piangendo. Mi ha colpita profondamente che il suo primo pensiero fosse andato alla mia casa. Le ho risposto soltanto: «Tu hai perso molto più di me». La sua era una di quelle case tramandate di generazione in generazione, molto antica e carica di storia. Cose del genere non hanno prezzo e non si possono sostituire.

Grazie per il vostro sostegno Chrissie desidera cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta, sia attraverso donazioni alla sua raccolta fondi, il cui ricavato è stato interamente diviso equamente tra i residenti di Blatten, sia in altri modi.

Come vive, personalmente, questo anniversario?

È molto pesante dal punto di vista emotivo. È incredibile pensare che sia già passato un anno.

Ci sono ricordi o rituali che la aiutano a mantenere vivo il vecchio Blatten dentro di lei?

Penso moltissimo a Blatten. Mi vedo ancora camminare per il villaggio, seduta sul divano di casa o sul balcone. Spesso ripercorro i vecchi ricordi, oppure guardo foto e video. Fa sempre malissimo, ma allo stesso tempo mi dà conforto sapere di avere almeno tutti quei ricordi.

Riesce a immaginare, un giorno, di tornare a Blatten?

Sì, assolutamente.

Guardando al futuro, come dovrebbe essere il nuovo Blatten perché lei possa sentirlo di nuovo casa?

Il nuovo Blatten naturalmente non sarà come prima. Immagino che sarà molto più moderno, ma credo che conserverà comunque il fascino di un piccolo villaggio di montagna, sognante e raccolto.

Alla fine saranno gli abitanti a riportarlo in vita e a ridare un’anima al paese.