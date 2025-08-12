L'identificazione digitale dovrebbe essere possibile con l'applicazione E-ID. sda

Tutti i principali partiti si schierano a favore della nuova legge sull'identità elettronica (e-ID). Questa dovrebbe essere sicura, gestita dallo Stato e su base volontaria, ma le critiche non mancano.

A Berna i rappresentanti di tutti i principali partiti si sono uniti per sostenere la nuova legge sull'identità elettronica (e-ID).

Questa dovrebbe essere sicura, su base volontaria, gratuita e rilasciata dallo Stato.

Gli oppositori mettono in guardia da una possibile «coercizione digitale» e vedono la privacy a rischio. Mostra di più

Per una volta, c'è unità in Parlamento: dall'UDC ai Verdi, i rappresentanti di quasi tutti i principali partiti si sono uniti a favore della nuova legge sull'identità elettronica (e-ID).

In una conferenza stampa congiunta hanno invitato a votare «sì» alle urne il 28 settembre. La loro promessa: la nuova identità elettronica è sicura, su base volontaria e sotto il controllo dello Stato.

L'alleanza sottolinea di aver imparato dagli errori della fallimentare proposta del 2021. Le preoccupazioni sulla protezione dei dati hanno spesso portato a un «no», ma questa volta tutto dovrebbe essere diverso.

La nuova e-ID sarà emessa e gestita dalla Confederazione stesss, rendendola statale, sicura, su base volontaria e «povera» di dati. In altre parole, è progettata in modo da richiedere o trasmettere il minor numero di informazioni personali possibile.

Confermare l'età con il cellulare per l'acquisto di alcolici

La nuova e-ID si basa sul principio dell'«identità auto-sovrana»: i dati rimangono sul proprio smartphone, non ci sono database governativi centralizzati.

Vengono trasmesse solo le informazioni assolutamente necessarie, come la conferma che una persona è maggiorenne. L'uso è volontario, gratuito e integra il passaporto e la carta d'identità tradizionale, che rimangono validi.

Il consigliere nazionale del PLR Marcel Dobler (SG) ha fornito un esempio tratto dalla vita quotidiana. Nei supermercati, alle casse automatiche, per l'acquisto degli alcolici oggi i clienti devono spesso aspettare che il personale verifichi la loro età. Con l'e-ID, in futuro sarà possibile dimostrare di essere maggiorenni semplicemente utilizzando il proprio cellulare.



Non è un caso che il consigliere nazionale dell'UDC Franz Grüter (LU) sia stato citato per primo nel comunicato stampa. Non tutti nel suo partito sono a favore della legge.

Ad esempio i giovani UDC sostengono il referendum. Grüter ha sottolineato che l'emissione di carte d'identità è un compito fondamentale dello Stato. La nuova soluzione è quindi una risposta diretta al referendum del 2021.

Un modello di cooperazione o un rischio?

Anche i Verdi, Il Centro, il PS e i Verdi liberali hanno lodato la proposta. Gerhard Andrey (Verdi liberali/FR) ha definito il progetto un «modello di cooperazione» tra politica, scienza e società.

Il consigliere nazionale del Centro Simon Stadler (UR) ha sottolineato i vantaggi per la popolazione rurale: l'e-ID consentirebbe di svolgere online molte procedure amministrative, un grande vantaggio soprattutto per gli abitanti delle regioni remote.

Cosa succede se le aziende richiedono più dati di quelli effettivamente necessari? Alla domanda di blue News, i sostenitori hanno sottolineato che tali violazioni non saranno prive di conseguenze.

Le società che violano le regole possono essere escluse dal sistema, ma la legge non prevede multe. La responsabilità è quindi anche degli utenti, che devono decidere consapevolmente a chi divulgare i propri dati.

Ma cosa succede se ci dovessero essere altri problemi, o se l'e-ID diventasse addirittura un disastro digitale? blue News ha voluto fare chiarezza su questo punto.

L'ex consigliere nazionale dei Verdi liberali Jörg Mäder ha chiarito che se il sistema dovesse fallire, i leader politici dovrebbero avere il coraggio di ripensarlo radicalmente.

«Allora dobbiamo rivedere tutto», ha detto. In caso di bisogno lui stesso si esporrebbe in prima persona, chiedendo le necessarie correzioni insieme alle organizzazioni della società civile.

Il fronte del «no» vede la libertà di espressione in pericolo

Il fronte del «no» mette in guardia dalla «coercizione digitale». Gli oppositori temono che l'e-ID possa rendere più difficile la partecipazione anonima a dibattiti e votazioni.

L'anonimato, sostengono, è una protezione importante per la libertà di espressione, soprattutto per le persone con opinioni scomode o contrarie.

Il primo tentativo di introdurre l'e-ID è fallito alle urne nel marzo 2021. La proposta di legge voleva lasciare l'emissione delle carte d'identità elettroniche ai privati.

Lo scorso dicembre, il Parlamento ha approvato la nuova legge sull'e-ID, stabilendo che la Confederazione avrebbe introdotto la prova d'identità elettronica riconosciuta dallo Stato.