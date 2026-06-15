Un cittadino serbo di 54 anni è stato condannato a 11 anni di detenzione e a 15 anni di espulsione dalla Svizzera per traffico di cocaina. La sentenza riguarda il trasporto di un ingente quantitativo di droga, scoperto lo scorso 13 dicembre a Capolago, dove l’uomo era stato fermato mentre viaggiava in auto con la compagna.

All’interno del veicolo gli inquirenti avevano trovato quasi 40 chili di cocaina. Secondo quanto emerso nel procedimento, l’imputato aveva inoltre già consegnato tre chili della stessa sostanza nel mese di novembre a Oberbüren, nel Canton San Gallo.

A portare al fermo della coppia sarebbe stata l’auto, già nota agli investigatori. Nel corso del processo, la procuratrice Tuoni ha sottolineato la gravità della colpa, legata sia alla quantità di droga movimentata sia al ruolo attribuito all’uomo all’interno dell’organizzazione.

La Corte ha condiviso questa impostazione, ritenendo che il 54enne non fosse un semplice corriere. Anche la compagna, coetanea dell’uomo, è stata condannata: per lei la pena è di 31 mesi di carcere, accompagnata da cinque anni di espulsione dalla Svizzera.