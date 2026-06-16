Nei prossimi giorni in Svizzera farà molto caldo.

Atmosfera soffocante Un'intensa ondata di caldo sta per arrivare sulla Svizzera. Lanciato l'allarme canicola di grado 3

Già dal fine settimana, i condizionatori funzioneranno a pieno regime in Svizzera, poiché le temperature supereranno i 30 gradi, e in diverse regioni addirittura i 35 gradi.

MeteoSvizzera ha inoltre emesso un preavviso di ondata di caldo di grado 3 valido a partire da questo giovedì alle ore 12.00 per l’Altopiano, il Giura, il Vallese e il Ticino.

Il termometro oscillerà tra i 31 e i 35 gradi di giorno, con un tasso d'umidità dal 35 al 45 %, e tra i 19 e i 23 di notte, rendendo così difficoltoso il recupero per il corpo, messo sotto stress in giornata.

L'allerta canicola sarà valido per quasi tutto il territorio svizzero Screenshot MeteoSvizzera

In queste condizioni soffocanti, MeteoSvizzera ricorda le buone abitudini da adottare, che abbiamo riassunto nella tabellina qui sotto:

Come comportarsi durante un periodo di canicola? Proteggersi dalla radiazione solare diretta (stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole, creme solari, ecc.).

Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), possibilmente non zuccherati.

Evitare gli sforzi fisici.

Non consumare bevande alcoliche.Mangiare cibi rinfrescanti.

Rinfrescare il più possibile il corpo e gli edifici. Arieggiare bene gli edifici, in particolare la notte.

Durante o dopo un’eventuale attività sportiva compensare la perdita di sali.

Prendere contatto con le persone vicine (parenti, vicini di casa, …) che rientrano nelle categorie a rischio (in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate.

Non lasciare persone o animali all’interno dell’auto.

Giova ricordare che oltre a consultare il sito di Meteo Svizzera, potrebbe essere utile visitare il sito che il canton Ticino mette a disposizione con maggiori informazioni sulla canicola.

Allarme in vigore almeno fino a martedì 23 giugno

Questa ondata di caldo dovrebbe durare almeno fino a martedì 23 giugno. Secondo diversi modelli, questo episodio di canicola potrebbe persino protrarsi ben oltre tale data, anche se le previsioni a così lungo termine vanno prese con le pinze.

In ogni caso, se questo caldo dovesse protrarsi, potrebbe battere dei record. «Se le condizioni, ancora soggette a non poche incertezze, dovessero verificarsi, questa ondata di caldo potrebbe essere una delle più intense mai viste», avverte l’Associazione svizzera per i rischi naturali sul proprio account Facebook.

Periodi di canicola sempre più intensi

In Svizzera, come in diverse altre parti del mondo, lo stress dovuto alle elevate temperature è aumentato notevolmente negli ultimi decenni a causa dei cambiamenti climatici.

Di solito, spiegano gli esperti di MeteoSvizzera sul loro sito, in Svizzera i periodi di canicola si verificano in presenza di situazioni di alta pressione estiva.

Sulle stesse pagine si può leggere come questi periodi canicolari siano sempre più intensi. L'affermazione è sostenuta dai dati dell’esempio di Lugano.

Vi si legge: «Qui la temperatura media del periodo di tre giorni più caldo di un anno, è aumentata negli ultimi decenni di circa 1.5 °C. Anche i periodi con una serie senza interruzioni di giornate in cui le temperature sono arrivate a 25 °C o più sono diventati più frequenti e più lunghi rispetto al passato.»

Sempre più intensi i periodi di canicola Screenshot MeteoSvizzera

La canicola mette in pericolo le persone

Giova ricordare, come si può leggere su MeteoSvizzera, che i periodi di canicola sollecitano in modo molto forte il nostro corpo e possono mettere in pericolo la salute, in particolare delle persone fragili e/o a rischio.

«Per esempio, possono portare a malattie cardiache, circolatorie e respiratorie e ridurre le prestazioni mentali e fisiche, fino a diventare potenzialmente letali.»

Nella calda estate del 2003, in Svizzera sono state registrate 975 morti in più rispetto agli anni precedenti, secondo uno studio del NCCS, la rete della Confederazione per i servizi climatici.

In Europa, nel suo complesso, un totale di circa 70.000 persone sono morte prematuramente nel 2003 a causa delle elevate temperature.

Le notti tropicali sono un problema

L’Ufficio federale della protezione della popolazione considera le ondate di caldo come uno dei pericoli naturali più importanti per la Svizzera. Non solo le alte temperature durante il giorno mettono a dura prova la salute, ma anche le temperature elevate durante la notte.

Senza notti sufficientemente fresche, il corpo difficilmente recupera le forze e di consegnza affronterà con meno risorse lo stress termico del giorno seguente.

La prudenza, insomma, non è mai troppa.