Importante riconoscimento per l'ex consigliere federale. Keystone

L'ex consigliere federale Alain Berset ha ricevuto sabato un dottorato honoris causa dall'Università di Friburgo (UNIFR). Il riconoscimento gli è stato attribuito dalla Facoltà di scienze e medicina.

Keystone-SDA SDA

L'attuale segretario generale del Consiglio d'Europa è stato premiato per gli stretti legami che ha instaurato con le scienze naturali e la medicina durante la pandemia di Covid-19, ha indicato l'ateneo nel quadro del suo Dies academicus. Berset ha favorito una «collaborazione solida e costruttiva tra politica e ricerca».

La facoltà ha anche sottolineato il suo ruolo di mediatore tra scienza, politica e società, grazie al quale «ha rafforzato il dialogo e favorito un processo decisionale basato su dati comprovati».

Inoltre, l'importanza del 53enne cittadino di Belfaux, in qualità di consigliere federale e personalità politica di primo piano, incarna «in modo particolarmente significativo l'orientamento europeo e internazionale dell'UNIFR», motiva l'università ubicata sulle rive della Sarine.

Altri sei titoli conferiti

Il friburghese ha ricevuto questo onore durante una cerimonia svoltasi al Forum di Granges-Paccot, poco fuori Friburgo, alla presenza, tra gli altri, del consigliere federale Guy Parmelin. La giornata non si è svolta come di consueto nell'aula magna dell'edificio storico di Miséricorde (datato 1941), in quanto sono in corso lavori di ristrutturazione dopo delle infiltrazioni di acqua.

In totale sono stati conferiti sei dottorati honoris causa. Il titolo accademico onorifico è stato ad esempio consegnato pure al cardinale italiano Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e al diplomatico svizzero Jacques Pitteloud.