Uno svizzero avrebbe smembrato e triturato il corpo della moglie

Il caso sarà presto esaminato in tribunale. ats

Un 43enne svizzero è accusato di aver ucciso la moglie e di averne poi smembrato e triturato il corpo. Il caso, tra i più scioccanti degli ultimi mesi, approderà il 4 maggio davanti al tribunale penale di Basilea Campagna.

Keystone-ATS Antonio Fontana

Un cittadino svizzero di 43 anni, accusato di omicidio e di turbamento della pace dei defunti, dovrà comparire il 4 maggio davanti al tribunale penale di Basilea Campagna, a Muttenz, secondo quanto riportato dal Blick. La sentenza è attesa per il 13 maggio, mentre l’atto d’accusa dovrebbe essere consultabile a partire dalla settimana del 20 aprile.

L’uomo, che beneficia della presunzione d’innocenza, è sospettato di aver strangolato la moglie, per poi smembrarne e triturarne il corpo. Attualmente si trova in detenzione preventiva.

Alcuni elementi dell’inchiesta sono emersi in seguito a diverse richieste di scarcerazione. Secondo una decisione del Tribunale federale citata dal quotidiano, l’imputato presenterebbe tratti sadico-sociopatici. Dopo i fatti, avrebbe descritto il proprio comportamento come una «reazione di panico spontanea».