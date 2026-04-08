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Storia da brividi Uno svizzero avrebbe smembrato e triturato il corpo della moglie

Antonio Fontana

8.4.2026

Il caso sarà presto esaminato in tribunale.
Il caso sarà presto esaminato in tribunale.
ats

Un 43enne svizzero è accusato di aver ucciso la moglie e di averne poi smembrato e triturato il corpo. Il caso, tra i più scioccanti degli ultimi mesi, approderà il 4 maggio davanti al tribunale penale di Basilea Campagna.

Keystone-ATS

08.04.2026, 08:57

08.04.2026, 09:00

Un cittadino svizzero di 43 anni, accusato di omicidio e di turbamento della pace dei defunti, dovrà comparire il 4 maggio davanti al tribunale penale di Basilea Campagna, a Muttenz, secondo quanto riportato dal Blick. La sentenza è attesa per il 13 maggio, mentre l’atto d’accusa dovrebbe essere consultabile a partire dalla settimana del 20 aprile.

L’uomo, che beneficia della presunzione d’innocenza, è sospettato di aver strangolato la moglie, per poi smembrarne e triturarne il corpo. Attualmente si trova in detenzione preventiva.

Alcuni elementi dell’inchiesta sono emersi in seguito a diverse richieste di scarcerazione. Secondo una decisione del Tribunale federale citata dal quotidiano, l’imputato presenterebbe tratti sadico-sociopatici. Dopo i fatti, avrebbe descritto il proprio comportamento come una «reazione di panico spontanea».

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