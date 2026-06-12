Il Consiglio degli Stati voleva chiarire se per i trattati UE fosse necessaria, in votazione popolare, pure la maggioranza dei Cantoni e non solo quella della popolazione. Invece ha discusso per un'ora su se stesso e poi ha archiviato il dibattito, almeno per il momento.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Consiglio degli Stati ha interrotto la discussione su una modifica costituzionale relativa agli Accordi bilaterali III e l'ha rinviata alla Commissione delle istituzioni politiche.

Invece di decidere sulla maggioranza dei Cantoni, la Camera alta ha discusso per oltre un'ora sulle competenze.

La consigliera agli Stati del Centro Andrea Gmür ha criticato aspramente questa procedura: «Questo braccio di ferro non è semplicemente degno dei nostri Consigli».

Si tratta nientemeno che del futuro delle relazioni tra la Svizzera e l'UE.

Ma chi ha seguito giovedì il dibattito al Consiglio degli Stati ha sentito soprattutto una cosa: accuse di gravi falli, avvertimenti di una crisi istituzionale, lamentele per il mancato rispetto del Consiglio nazionale.

Per oltre un’ora la Camera alta non ha discusso dei trattati UE, ma delle proprie procedure e della questione di chi debba essere competente per cosa.

All'ordine del giorno c'era in realtà un'iniziativa che richiedeva una modifica costituzionale relativa agli Accordi bilaterali III. La conseguenza: il popolo e i Cantoni dovrebbero votare sul pacchetto di accordi, un semplice «sì» popolare non sarebbe sufficiente.

Questa cosiddetta maggioranza dei Cantoni è politicamente importante. I Cantoni piccoli e conservatori acquisirebbero così un grande peso, e questi sono più critici nei confronti dell’UE.

Di conseguenza, le posizioni sono nettamente agli antipodi: gli oppositori dell’accordo chiedono la maggioranza dei Cantoni, i sostenitori la rifiutano. Dal punto di vista giuridico entrambe le posizioni sono difendibili, e lo sono a maggior ragione dal punto di vista politico.

Impantanati sulla procedura

Invece di chiarire questa questione di principio, il Consiglio si è impantanato nella procedura.

Il motivo: Daniel Fässler (Centro/AI) voleva stralciare la questione dall’ordine del giorno con una mozione d’ordine: la Commissione del Consiglio nazionale avrebbe già approvato l’iniziativa, il resto spetterebbe alla Commissione.

Il consigliere agli Stati zurighese Daniel Jositsch, ora senza partito, ha obiettato che la Commissione delle istituzioni politiche non è affatto competente per il pacchetto UE, che spetta ai politici degli affari esteri.

E Andrea Caroni (PLR/AR) ha osservato che, «probabilmente per la prima volta nella storia del Parlamento», due commissioni si sono occupate della stessa mozione.

La controversia ha una ragione semplice: i politici che si occupano di politica estera sono più favorevoli agli Accordi bilaterali III rispetto a quelli che lavorano sulla politica interna. La commissione che tratta il dossier può quindi influire sull’esito della questione.

O, in altre parole: la battaglia sui trattati UE inizia prima ancora che il dibattito vero e proprio sia stato aperto.

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Un tema all'ordine del giorno... poi rinviato

La cosa piccante è che lo stesso Consiglio degli Stati aveva inserito l’argomento all’ordine del giorno all’ultimo momento, per chiarire la questione prima ancora della votazione sulla «Svizzera da 10 milioni».

Adesso ha fatto marcia indietro e ha rinviato il progetto alla Commissione delle istituzioni politiche.

Quanto fosse difficile da digerire l’operazione anche per gli addetti ai lavori lo dimostra il tentativo di Caroni di riassumere la situazione: «La CPS-S, la CER-S e la CPS-N si sono espresse in linea di principio a favore di una base costituzionale. Le due CPE si sono invece espresse contro. L'Ufficio del Consiglio nazionale ritiene e ha sempre ritenuto che questa iniziativa sia di competenza della CPE-N, mentre l'Ufficio del Consiglio degli Stati si è mantenuto elegantemente in disparte, lasciando a noi la decisione su come procedere».

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Chi è riuscito a seguire tutto questo, probabilmente è (come Caroni) un giurista.

La consigliera agli Stati del Centro Andrea Gmür-Schönenberger ha messo in guardia già durante il dibattito dall’effetto che ciò avrebbe avuto all’esterno: «Un complicato botta e risposta giuridico non è né comprensibile né efficace. Questo braccio di ferro non è semplicemente degno dei nostri Consigli».