Uomo d'affari stupra una ragazzina su un aereo Swiss

Un uomo d'affari ha aggredito una ragazza su un volo svizzero a marzo. Keystone

Un uomo d'affari indiano di 44 anni è stato condannato per aver aggredito sessualmente una ragazza di 15 anni durante un volo Swiss. In questo caso è stata applicata la nuova legge sui reati sessuali in cui vale il principio «No significa no», anche se la vittima non è stata in grado di reagire poiché sotto shock.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo di 44 anni è stato condannato in Svizzera per aver aggredito sessualmente una ragazza di 15 anni su un volo di Swiss.

È stata applicata la nuova legge penale sui reati sessuali con il principio «No significa no», poiché la vittima, in stato di shock, non aveva dato il suo consenso.

L'indiano è stato condannato a una pena detentiva con la condizionale, a un divieto di ingresso in Svizzera di cinque anni e, dopo il suo rilascio, è stato consegnato alle autorità competenti per essere espulso. Mostra di più

Un incidente su un volo di Swiss da Mumbai a Zurigo ha permesso l'applicazione della nuova legge sui reati sessuali in Svizzera.

Un uomo d'affari di 44 anni, che stava andando in Belgio, è stato condannato per aver aggredito sessualmente una compagna di viaggio di 15 anni. Il caso è stato discusso dal Tribunale distrettuale di Bülach.

L'indiano è stato condannato al carcere con la condizionale, come riportato, tra gli altri, dal quotidiano «Tages Anzeiger».

Lo stupro mentre dormiva

Il volo, avvenuto a marzo, si è trasformato in un incubo per la ragazzina. Era seduta accanto all'uomo d'affari, con cui ha parlato solo brevemente prima di addormentarsi.

Secondo l'atto d'accusa del Ministero pubblico di Zurigo, l'aggressore ha approfittato spudoratamente della situazione. Quando la sua vicina stava dormendo, ha iniziato a toccarla. Non essendo in grado di reagire le ha messo una mano sulla coscia prima di farla scivolare nei pantaloni e penetrarla.

Poi le ha preso la mano e l'ha messa sul suo organo riproduttivo più volte e l'ha strofinato contro i suoi vestiti. La ragazza, sotto shock, non è stata in grado di difendersi o di reagire all'aggressione.

Dopo essere arrivato a Zurigo, l'uomo è stato arrestato e ha trascorso cinque mesi in carcere preventivo. Inizialmente ha negato le accuse, ma poi ha confessato, il che ha abbreviato il processo.

Applicazione della nuova legge sui reati sessuali

Al processo è stata applicata la nuova legge sui reati sessuali, entrata in vigore un anno fa, che si basa sulla formula «No significa no». Lo stupro si considera avvenuto se la vittima dimostra con parole o gesti di non essere consenziente. Uno stato di shock da parte della vittima è sufficiente come segno di rifiuto.

Secondo il Tages Anzeiger, lo stato di shock della 15enne è stato sottolineato nell'accusa. Non era in grado di difendersi dagli atti e ha subito l'aggressione senza dire una parola o muoversi.

Prima della modifica della legge, lo stupro sarebbe stato riconosciuto solo se l'autore avesse usato violenza o minacciato la vittima.

Sentenza e conseguenze

Dopo una breve deliberazione, il tribunale ha ritenuto che il caso fosse chiaro e ha seguito la proposta dell'ufficio del pubblico ministero.

L'uomo è stato condannato per stupro e reati sessuali con un minore. Non deve scontare la pena detentiva condizionale di un anno e mezzo, poiché, come detto, era in custodia cautelare da marzo.

Oltre alla pena detentiva, l'uomo non potrà entrare in Svizzera per i prossimi cinque anni e non potrà svolgere attività che comportino contatti regolari con minori.

I costi del procedimento ammontano a circa 9.000 franchi, che saranno parzialmente coperti dai 1.360 franchi confiscati.

Dopo il processo, l'uomo è stato rilasciato e consegnato all'ufficio immigrazione per l'espulsione dal Paese.