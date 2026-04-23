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Una truffa insolita Uomo ruba decine di fusti di birra vuoti... e intasca 2'000 franchi

Sven Ziegler

23.4.2026

L'uomo ha rubato fusti di birra per riscuotere il deposito.
L'uomo ha rubato fusti di birra per riscuotere il deposito.
Bernd Thissen/dpa

Un quarantenne ha messo in piedi nel canton Friburgo un sistema per guadagnare denaro tanto semplice quanto insolito.

Sven Ziegler

23.04.2026, 11:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un uomo di quarant'anni ha rubato fra i 30 e i 40 fusti di birra vuoti e li ha riscattati per ottenere il denaro del deposito dai rivenditori.
  • In un mese e mezzo ha guadagnato tra i 1'500 e i 2'000 franchi.
  • È stato condannato a una multa con la condizionale e a un'ammenda per furto.
Mostra di più

L'idea, sulla carta, è elementare: i fusti di birra vuoti hanno un valore di deposito e chi li restituisce riceve denaro.

Un cittadino portoghese residente nella regione della Broye vodese ha però spinto questo principio al limite.

Secondo quanto riportato dal quotidiano romando «La Liberté», l'uomo si è recato cinque o sei volte nel parcheggio di un commerciante regionale di bevande, caricando senza farsi notare diversi fusti vuoti.

La merce veniva poi portata presso grossisti come «Aligro» o «La Halle aux Boissons», dove incassava di volta in volta il deposito.

Multa e condanna sospesa

Nel giro di un mese e mezzo ha accumulato tra 30 e 40 fusti rubati, ottenendo un profitto illecito compreso tra 1'500 e 2'000 franchi.

Il Ministero pubblico friburghese lo ha condannato per furto a 15 aliquote giornaliere con la condizionale, oltre a una multa di 300 franchi. A queste si aggiungono le spese procedurali, che raddoppiano di fatto l'importo della sanzione.

In un eventuale procedimento civile, l'uomo potrebbe inoltre essere obbligato a risarcire integralmente il danno.

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