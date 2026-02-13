Ieri sera la polizia della città di Zurigo ha rinvenuto un uomo deceduto nel quartiere Kreis 4. Stando alle forze dell'ordine, non si può escludere che si tratti di un reato.

Poco dopo le 19.30, la polizia è intervenuta nel quartiere per un'emergenza medica, si legge in un comunicato odierno. In un appartamento hanno trovato il corpo senza vita di un uomo che presentava una grave ferita da arma da taglio.

Nell'abitazione era presente un altro uomo, che la polizia ha poi condotto in commissariato per ulteriori interrogatori. Per il rilevamento delle prove, le autorità hanno coinvolto l'Istituto forense e l'Istituto di medicina legale di Zurigo.

Un'inchiesta è stata avviata dalla polizia cantonale e dalla sezione criminalità violenta del Ministero pubblico, viene ancora precisato.