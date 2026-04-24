Coda di auto sul passo del San Gottardo Keystone

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) intende investire 20 milioni di franchi a Göschenen (UR) per separare meglio il traffico di transito, che sfrutta il passo del San Gottardo, da quello locale.

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In una nota odierna, precisa che la cantonale passerà senza incroci su un nuovo ponte sopra la carreggiata che conduce al valico. Verrà inoltre creato un collegamento diretto tra l'autostrada e la strada del passo.

Oggi tutto il traffico utilizza la stessa rotatoria, che nelle ore di punta è regolarmente congestionata. Con le misure previste, i flussi di veicoli potranno essere separati in modo mirato, rileva l'USTRA.

La nuova configurazione dovrebbe pure aumentare la sicurezza per ciclisti e pedoni e agevolare il transito dei mezzi di soccorso. L'inizio del cantiere, della durata di due anni, è previsto per il 2029. Il Cantone vi contribuirà con due milioni di franchi.