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Svizzera L'USTRA vuole investire 20 milioni per fluidificare il traffico a Göschenen

SDA

24.4.2026 - 14:43

Coda di auto sul passo del San Gottardo
Coda di auto sul passo del San Gottardo
Keystone

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) intende investire 20 milioni di franchi a Göschenen (UR) per separare meglio il traffico di transito, che sfrutta il passo del San Gottardo, da quello locale.

Keystone-SDA

24.04.2026, 14:43

24.04.2026, 14:46

In una nota odierna, precisa che la cantonale passerà senza incroci su un nuovo ponte sopra la carreggiata che conduce al valico. Verrà inoltre creato un collegamento diretto tra l'autostrada e la strada del passo.

Oggi tutto il traffico utilizza la stessa rotatoria, che nelle ore di punta è regolarmente congestionata. Con le misure previste, i flussi di veicoli potranno essere separati in modo mirato, rileva l'USTRA.

La nuova configurazione dovrebbe pure aumentare la sicurezza per ciclisti e pedoni e agevolare il transito dei mezzi di soccorso. L'inizio del cantiere, della durata di due anni, è previsto per il 2029. Il Cantone vi contribuirà con due milioni di franchi.

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