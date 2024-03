Classiche code al San Gottardo sda

In vista dell'esodo pasquale, il Canton Uri ha deciso nuove misure, in vigore dal 20 marzo, per tenere sotto controllo gli ingorghi al portale nord del tunnel autostradale del San Gottardo. Si tratta inoltre di ridurre il traffico di aggiramento sulla strada cantonale.

In particolare, le entrate di Göschenen e Wassen in direzione sud saranno chiuse quando le colonne in autostrada supereranno i tre chilometri, ha reso noto oggi il Dipartimento delle costruzioni di Uri.

In simili casi, l'entrata di Göschenen sarà aperta quattro volte al giorno per una durata di 15 minuti per gli abitanti del posto, i lavoratori e i turisti che soggiornano nella regione. Queste aperture saranno distribuite fra le 6:45 e le 18:45.

Quando le colonne supereranno gli otto chilometri, la velocità in autostrada tra Altdorf e Amsteg sarà ridotta a 80 km/h. L'obiettivo è rallentare il traffico e ridurre il rischio di incidenti. Inoltre, come negli ultimi due anni, alle uscite di Erstfeld e Amsteg sarà introdotto un sistema di dosaggio che terrà conto del carico della strada cantonale.

Queste misure, elaborate in collaborazione con l'Ufficio federale delle strade, rimarranno in vigore fino all'apertura della strada del passo del San Gottardo, prevista nel corso del mese di maggio.

pl, ats