Il rimorchio ribaltato da una raffica di vento sulla A2 a Erstfeld (UR) Keystone

Una raffica di vento questa mattina a Erstfeld (UR) ha investito sulla A2 il rimorchio di un camion ribaltandolo. Lo ha comunicato lunedì la polizia cantonale urana, precisando che nessuno è rimasto ferito.

SDA

Il rimorchio era vuoto e per rimuoverlo è stato necessario chiudere l'autostrada in direzione sud per due ore, indica la nota.

Il traffico è stato deviato sulla strada cantonale.

ev, ats