Il delta di Isleten, sul Lago dei Quattro Cantoni, con l'ex fabbrica di esplosivi utilizzati per la galleria ferroviaria del Gottardo. Keystone

Via libera nel canton Uri al progetto di porto turistico che Samih Sawiris intende realizzare a Isleten (UR), sul ramo urano del Lago dei Quattro Cantoni. Un'iniziativa dei Verdi contro la sua realizzazione è stata respinta con il 66,4% delle preferenze.

SDA

I voti contrari all'iniziativa «Isleten per tutti» sono stati 9253 e quelli a favore 4677. La partecipazione ha raggiunto il 52,8%, ha reso noto la Cancelleria cantonale.

L'imprenditore egiziano Samih Sawiris – già promotore ad Uri del lussuoso resort di Andermatt – ha dovuto rivedere i suoi progetti di porti turistici. A causa di una forte opposizione ha abbandonato un progetto a Flüelen, ma ha mantenuto i suoi piani per il delta di Isleten, tra Seedorf e Bauen, sulla riva sinistra del Lago di Uri.

Si tratta di un sito industriale in disuso, già acquistato da Sawiris, dove per oltre cento anni è stata attiva la ex fabbrica Cheddite che ha prodotto esplosivi per la galleria ferroviaria del San Gottardo.

Sawiris intende realizzare un porto turistico, con una baia artificiale dove dovrebbero ormeggiare fino a 50 barche. È previsto un massimo di 25 posti barca fissi, come pure la costruzione di un hotel a tre o quattro stelle con circa 50 camere e circa 100 appartamenti.

Dopo che due petizioni non erano riuscite a fermare il progetto, i Verdi hanno lanciato la loro iniziativa popolare. Il testo chiedeva che il sito rimanesse in gran parte un'area ricreativa naturale e accessibile al pubblico.

pl, ats