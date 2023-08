PS, UDC e Verdi affilano le armi in vista delle elezioni federali del prossimo autunno. Keystone

UDC, PS e Verdi lanciano oggi, sabato, le rispettive campagne elettorali in vista delle elezioni federali del 22 di ottobre. Presenti anche diversi consiglieri federali: Elisabeth Baume-Schneider e Alain Berset per i socialisti, Guy Parmelin e Albert Rösti per i democentristi.

L'UDC si riunirà alla Swiss Life Arena di Zurigo. Per riempire lo stadio, famiglie e bambini sono i benvenuti, stando alla nota del partito. Atessi alla manifestazione anche gli attuali «ministri» democentristi, cui daranno man forte gli ex Consiglieri federali Christoph Blocher, Adolf Ogi e Ueli Maurer.

I sostenitori del PS si ritroveranno invece nella città bilingue di Bienne. Al centro congressi della località bernese sono attesi oltre 600 delegati e ospiti, tra cui i due consiglieri federali in carica. Questi ultimi e i copresidenti del partito, Mattea Meyer e Cédric Wermuth, tenteranno di galvanizzare i propri sostenitori in vista dell'importante appuntamento elettorale.

Stando all'invito, i delegati decideranno anche se sostenere o meno l'iniziativa detta di inclusione che chiede l'introduzione a livello costituzionale di garanzie di uguaglianza, autodeterminazione e partecipazione per le persone con disabilità. Sarà inoltre discussa e votata una mozione volta all'istituzione di una cassa malattia unica a livello nazionale.

Anche i Verdi intendono sostenere l'iniziativa per l'inclusione all'assemblea dei delegati prevista per oggi a Berna. I delegati dovranno inoltre esprimersi sull'eventuale lancio di un'iniziativa popolare che auspica, entro 15 anni, l'installazione di un impianto fotovoltaico su ogni tetto adatto allo scopo.

Punti forti della campagna elettorale degli ecologisti sono la protezione del clima, la tutela della biodiversità e la creazione di una società senza discriminazioni.

lt, ats