Stati Uniti Tre svizzeri arrestati dall'ICE per superamento del soggiorno

SDA

21.12.2025 - 14:45

Nei guai con la famigerata agenzia.
Nei guai con la famigerata agenzia.
Keystone

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è a conoscenza di tre casi di cittadini elvetici arrestati dall'Immigration and Customs Enforcement (ICE), l'agenzia statunitense responsabile delle frontiere e dell'immigrazione.

Keystone-SDA

21.12.2025, 14:45

21.12.2025, 18:01

Gli interessati sono stati trattenuti fino al primo volo disponibile per la Svizzera e nel frattempo sono stati rilasciati.

Lo ha indicato lo stesso DFAE oggi a Keystone-ATS, confermando quanto riportato in prima battuta dal domenicale «SonntagsBlick». Per motivi di protezione dei dati e della privacy, il dipartimento di Ignazio Cassis non ha potuto fornire informazioni sul momento dei fermi o sulla durata della detenzione.

Gli arresti riguardavano il superamento della durata del soggiorno, il cosiddetto «overstay». Le tre persone sono infatti rimaste negli Usa più a lungo di quanto consentito dalla loro autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization) o dal visto.

Con un'autorizzazione ESTA, i cittadini svizzeri e di altri 41 Paesi possono entrare negli Stati Uniti e restarci fino a 90 giorni senza visto. Rimanere nel Paese malgrado questi permessi siano scaduti può avere gravi conseguenze, inclusa l'espulsione. A coloro che superano il limite di 90 giorni viene inoltre vietato a vita di viaggiare senza visto.

Attualmente le autorità a stelle e strisce stanno operando un giro di vite sulla questione degli ingressi e dell'immigrazione. Secondo quanto reso noto a metà dicembre, sul tavolo vi è fra le altre cose la proposta di obbligare i turisti a fornire ai funzionari delle frontiere l'accesso ai propri post sui social media degli ultimi cinque anni.

Il provvedimento riguarderebbe piattaforme come TikTok, X e Instagram. Un tale inasprimento delle normative varrebbe per tutti i visitatori che entrano negli Stati Uniti con un'autorizzazione ESTA.

Ad agosto era già emerso che il governo aveva notevolmente ampliato i controlli sui titolari di un visto. L'intenzione è quella di revocarli in caso di prove di superamento del periodo di soggiorno consentito o di attività criminali.

Le sue donne si danno battaglia: ecco la triste eredità di Stefano D'Orazio
Barbara Barbarossa: «Ecco i momenti più emozionanti sul set di Frontaliers Sabotage»
Enrica Bonaccorti torna a parlare del cancro: «Vorrei saperlo, poi quello che sarà sarà...»
Ecco dove andranno in vacanza gli svizzeri durante le feste
Un'altra rapina a Cadenazzo, ferita la commessa

Svizzera. La consigliera federale Baume-Schneider in Cattedrale a Losanna

SvizzeraLa consigliera federale Baume-Schneider in Cattedrale a Losanna

Incidenti. Due morti sulle strade svizzere

IncidentiDue morti sulle strade svizzere

Risultati dello studio. In caso di approvazione dell'iniziativa sul canone la Svizzera italiana sarebbe la più colpita

Risultati dello studioIn caso di approvazione dell'iniziativa sul canone la Svizzera italiana sarebbe la più colpita

Svizzera. Nuova legge sul gas in consultazione, solo il Centro la sostiene

SvizzeraNuova legge sul gas in consultazione, solo il Centro la sostiene