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Sindacati Daniel Lampart lascia l'Unione Sindacale Svizzera dopo 20 anni

SDA

30.4.2026 - 08:40

Lampart ha definito come «meraviglioso» il periodo trascorso all'USS.
Lampart ha definito come «meraviglioso» il periodo trascorso all'USS.
Keystone

Il capo economista e co-responsabile del segretariato dell'Unione sindacale svizzera (USS) Daniel Lampart lascerà le sue funzioni a fine 2026, dopo 20 anni di servizio. Lo ha dichiarato il diretto interessato in un'intervista concessa oggi al «Blick».

Keystone-SDA

30.04.2026, 08:40

30.04.2026, 08:44

«È stato un periodo meraviglioso, durante il quale abbiamo raggiunto molti traguardi. Tuttavia, i problemi rimangono significativi», ha affermato Lampart, citando come esempi la crescita salariale insufficiente e la svalutazione dei percorsi di apprendistato. Bisogna però cedere il testimone prima di venire accusati di restare aggrappati alla poltrona, ha aggiunto.

Lampart assumerà la presidenza di PK-Netz, un'associazione sindacale che sostiene i rappresentanti dei dipendenti nell'ambito della previdenza professionale. Nel frattempo però, fino alla sua partenza, intende continuare a battersi contro il deterioramento delle condizioni di lavoro.

Ad esempio, Lampart si oppone all'iniziativa dell'UDC, in votazione il prossimo 14 giugno, «No a una Svizzera da 10 milioni!». A suo avviso, l'accettazione porterebbe a una rottura con l'Unione europea e a conseguenze negative su stipendi e pensioni.

Anche il finanziamento della 13esima rendita AVS resta una preoccupazione per Lampart.

Secondo il capo economista dell'USS, è incomprensibile che il Parlamento non abbia ancora trovato una soluzione. Il rischio è quindi che la Confederazione debba attingere al budget federale.

Il sindacalista definisce inoltre la proposta della destra di innalzare l'età pensionabile una «coercizione insensata», incapace di ottenere una maggioranza.

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