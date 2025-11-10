  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Statistica Sempre meno figli in Svizzera: al livello più basso dall'inizio delle rilevazioni

SDA

10.11.2025 - 09:46

Nel 2024 in Svizzera, il numero medio di figli per donna è stato di 1,29, il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni.
Nel 2024 in Svizzera, il numero medio di figli per donna è stato di 1,29, il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni.
Keystone

Cala la fecondità in Svizzera: nel 2024 il numero medio di figli per donna è sceso a 1,29, il livello più basso dall'inizio delle rilevazioni. A diminuire sono soprattutto le nascite di terzogeniti, mentre è in aumento il numero di coloro che non vogliono avere figli.

Keystone-SDA

10.11.2025, 09:46

10.11.2025, 10:11

In una nota, l'Ufficio federale di statistica (UST) spiega che l'andamento delle nascite tra il 2019 e il 2024 mostra differenze in base all'ordine di arrivo dei figli. I primogeniti sono così diminuiti dell'8,5% e i secondi figli del 9,0%.

Il calo maggiore, -13,6%, è stato osservato per le nascite dei terzogeniti. Quelle dei quarti figli e di quelli successivi sono diminuite del 5,8%.

Come accennato, negli ultimi anni è parallelamente cresciuto il desiderio di non avere figli. L'aumento è particolarmente marcato per i giovani tra 20 e 29 anni: nel 2013 il 6% non aveva intenzione di procreare, nel 2018 erano l'8%, mentre nel 2023 tale percentuale è salita al 17%. Nello stesso periodo, le persone dai 30 ai 39 anni che non desiderano avere figli è passata dal 9 al 16%.

Nel comunicato, l'UST precisa anche che negli ultimi dieci anni la fecondità delle donne dai 35 ai 39 anni è sempre stata superiore a quella delle giovani tra 25 e 29 anni.

La maggioranza vorrebbe avere due figli

Per quel che concerne il numero di figli, la maggioranza vorrebbe averne due. Tale valore è molto omogeneo tra i diversi gruppi di popolazione: in pratica non vi sono differenze né tra uomini e donne, né in base al livello di formazione, alla regione linguistica o tra chi vive in aree urbane o rurali, sottolinea l'UST.

Solo le persone che non hanno una relazione stabile sono più propense a non volere figli.

Il pensiero di avere un figlio, prosegue l'Ufficio di statistica, genera anche gioie e timori: il 41% di chi ha una età compresa tra 20 e 39 anni (dato del 2023) ritiene che avere un (altro) figlio avrebbe un impatto positivo sulla gioia di vivere. Il 21% teme invece ripercussioni negative.

In termini di prospettive di carriera, il 51% prevede conseguenze negative. Da notare che i timori concernenti l'avanzamento professionale negli ultimi anni sono rimasti costanti. Le aspettative riguardo alla gioia di vivere e alla soddisfazione sono invece nettamente peggiorate.

La decisione di avere un figlio dipende da molteplici fattori. Per oltre la metà delle persone tra i 20 e i 39 anni, conta in particolare la qualità della relazione di coppia e/o la situazione economica. Negli ultimi anni, inoltre, la ripartizione dei lavori domestici e delle responsabilità genitoriali tra i partner ha assunto un peso crescente

I più letti

Litigi all'ordine del giorno fra re Carlo e il principe William, ecco di cosa discutono
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»
Caos al compleanno di Kris Jenner: la polizia interrompe la festa nella villa di Jeff Bezos
Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»
Esplode un power bank in aeroporto, un uomo prende fuoco

Altre notizie

Opere assistenziali. L'ex capo dell'UFSP Thomas Zeltner è il nuovo presidente della Croce Rossa

Opere assistenzialiL'ex capo dell'UFSP Thomas Zeltner è il nuovo presidente della Croce Rossa

Ascona. La decima edizione degli Eventi letterari Monte Verità ad aprile

AsconaLa decima edizione degli Eventi letterari Monte Verità ad aprile

Cinema. Locarno Film Festival, Nadia Dresti direttrice artistica ad interim

CinemaLocarno Film Festival, Nadia Dresti direttrice artistica ad interim