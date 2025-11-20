  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Statistica Cresce la depressione tra gli studenti svizzeri

SDA

20.11.2025 - 10:57

In aumento pure i problemi di salute di lunga durata e le conseguenti difficoltà di studio. (Foto simbolica)
In aumento pure i problemi di salute di lunga durata e le conseguenti difficoltà di studio. (Foto simbolica)
Keystone

Lo stato di salute degli studenti delle scuole universitarie svizzere è peggiorato dalla pandemia di Covid-19 in avanti. In particolare sono aumentati i sintomi di depressione. Lo rileva l'Ufficio federale di statistica (UST).

Keystone-SDA

20.11.2025, 10:57

20.11.2025, 11:20

Nel 2024, si legge nel rapporto principale dell'indagine sulla situazione socioeconomica degli studenti dell'UST pubblicato oggi, il 29% degli studenti ha indicato di avere sintomi depressivi da moderati a gravi, in aumento di sei punti percentuale dal 2020. Se si estende lo sguardo a tutta la popolazione residente tra i 18 e i 35 anni, soltanto il 15% presenta simili disturbi.

Sono aumentati pure i problemi di salute di lunga durata, dal 18% al 21%, così come le limitazioni allo studio da essi causate, dal 16% al 20%.

Nell'indagine dell'anno scorso sono stati interrogati per la prima studenti e studentesse anche riguardo a casi di discriminazione da parte di compagni di corso, insegnanti o altre persone dell'università. Il 25%, il 31% delle donne e il 18% degli uomini, afferma di essersi sentito discriminato, prevalentemente per questioni relative al sesso (8%), alla lingua o al dialetto (7%) e alla nazionalità (6%). Altre categorie particolarmente soggette a discriminazione sono gli studenti con problemi di salute (38%) e gli immigrati di prima generazione scolarizzati all'estero (31%).

Meno soggiorni all'estero

In seguito alla pandemia è invece diminuito il numero di studenti che hanno svolto un'esperienza di mobilità internazionale (soggiorni temporanei, stage, soggiorni linguistici, ecc.). Nel 2020 era il 26%, nel 2024 soltanto il 19%. Si è anche ridotta la quota di chi prevede di intraprendere un soggiorno all'estero in futuro, dal 45% al 40%.

Tra i principali ostacoli si citano il sovraccarico finanziario, il tempo necessario all'organizzazione del viaggio e la mancanza d'interesse.

È infine rimasta stabile, al netto dell'inflazione, la situazione finanziaria degli studenti. Il budget mensile mediano è di 2'282 franchi e le spese mensili complessive (sempre come mediana) sono di 1'844 franchi.

In linea con la tendenza in corso a partire dal 2005, sono diminuiti gli studenti indebitati o che hanno fatto richiesta di sussidi di studio. Il rapporto tra richieste di sostegno accettate e rifiutate è invece rimasto praticamente costante.

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Cassano ci va giù pesante: «I nostri giovani sono scarsi», il miracolo «lo farà Gattuso»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Meghan Markle celebra il suo matrimonio con Harry: «Mi ama in modo audace»

Altre notizie

La mozione. Contenuti pedopornografici online, verso un obbligo di segnalazione in Svizzera

La mozioneContenuti pedopornografici online, verso un obbligo di segnalazione in Svizzera

Trasporto. La seconda canna del tunnel del Gottardo aprirà nel 2030, budget rispettato

TrasportoLa seconda canna del tunnel del Gottardo aprirà nel 2030, budget rispettato

Svizzera. Trasferimento del traffico, previsti investimenti e incentivi finanziari

SvizzeraTrasferimento del traffico, previsti investimenti e incentivi finanziari