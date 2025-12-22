  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera In inverno aumentano i ricoveri d'urgenza in ospedale per cadute o altri infortuni

SDA

22.12.2025 - 11:12

Ogni inverno, circa 22'000 persone vengono ricoverate d'urgenza in ospedale per traumatismi causati da cadute o incidenti. (Foto simbolica)
Ogni inverno, circa 22'000 persone vengono ricoverate d'urgenza in ospedale per traumatismi causati da cadute o incidenti. (Foto simbolica)
Keystone

Durante la stagione fredda il rischio di incidenti è particolarmente elevato. Ogni inverno infatti circa 22'000 persone vengono ricoverate d'urgenza in ospedale per traumatismi dovuti a cadute e ad altri infortuni, scrive oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Keystone-SDA

22.12.2025, 11:12

22.12.2025, 11:21

La cifra comunicata dall'UST corrisponde al 9% in più di incidenti rispetto al resto dell'anno, viene precisato. Un dato che incide particolarmente sull'attività degli ospedali.

Nel dettaglio, i ricoveri dovuti a traumatismi aumentano a partire da dicembre e raggiungono il loro picco a febbraio, soprattutto nelle regioni montane ad alta affluenza turistica, come i Grigioni e il Vallese. In questi due cantoni, secondo le analisi, il numero degli infortuni in inverno raddoppia rispetto al resto dell'anno.

Nei Grigioni, ad esempio, tra il 2022 e il 2024 nel solo mese di febbraio sono stati registrati in media 35 infortuni al giorno, mentre in Vallese se ne contavano poco più di 18. A settembre, i casi si attestavano invece rispettivamente a 11 e 9 al giorno. La maggior parte dei pazienti ricoverati proviene da altri cantoni o dall'estero, riferisce l'UST.

Con un quarto dei casi complessivi, le lesioni alla testa risultano le più frequenti. Tuttavia, ad aumentare maggiormente durante l'inverno rispetto al resto dell'anno sono gli infortuni alle ginocchia e alle spalle.

I più letti

10 anni fa il quadruplo omicidio che sconvolse la Svizzera, l'autore tornerà presto libero?
Ecco perché l'eredità di Pippo Baudo è diventata un caso tra figli e segretaria
Un weekend, due incontri di boxe, una mascella rotta: ecco i ko di Jake Paul e Andrew Tate
I Ricchi e Poveri cadono entrando in studio a «Domenica In»... ed è subito gag
Meillard non molla: rimonta da applausi e podio in Alta Badia

Altre notizie

Statistica. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Svizzera

StatisticaLe malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte in Svizzera

Stati Uniti. Tre svizzeri arrestati dall'ICE per superamento del soggiorno

Stati UnitiTre svizzeri arrestati dall'ICE per superamento del soggiorno

Svizzera. La consigliera federale Baume-Schneider in Cattedrale a Losanna

SvizzeraLa consigliera federale Baume-Schneider in Cattedrale a Losanna