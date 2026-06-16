L’assemblea della Casinò Lugano SA, si apprende da un comunicato, si è tenuta ieri, lunedì. Gli azionisti pubblici e privati hanno approvato all’unanimità i conti dello scorso anno presentati dal consiglio d’amministrazione presieduto da Emanuele Stauffer. Il prodotto lordo dei giochi ha raggiunto 42,5 milioni di franchi, in crescita del 4%. Particolarmente positivo l’andamento della piattaforma di gioco online Swiss4win.ch.