Il casinò di Lugano
Ti-Press
Il Casinò di Lugano ha chiuso il 2025 con un utile netto di 5,1 milioni di franchi, un risultato significativo considerando operazioni straordinarie per 9 milioni legate alla controversia con il Kursaal di Locarno.
L’assemblea della Casinò Lugano SA, si apprende da un comunicato, si è tenuta ieri, lunedì. Gli azionisti pubblici e privati hanno approvato all’unanimità i conti dello scorso anno presentati dal consiglio d’amministrazione presieduto da Emanuele Stauffer. Il prodotto lordo dei giochi ha raggiunto 42,5 milioni di franchi, in crescita del 4%. Particolarmente positivo l’andamento della piattaforma di gioco online Swiss4win.ch.