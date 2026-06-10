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Università di Zurigo Ha in parte plagiato il suo lavoro di diploma, ma Nina Fehr Düsel può tenere il dottorato

SDA

10.6.2026 - 09:52

La politica democentrista rigetta ogni accusa. (Foto d'archivio)
La politica democentrista rigetta ogni accusa. (Foto d'archivio)
Keystone

La consigliera nazionale dell'UDC Nina Fehr Düsel ha parzialmente plagiato il suo lavoro di dottorato in diritto, consegnato nel 2017. Lo ha stabilito l'Università di Zurigo (UZH), che le ha però concesso di mantenere il suo titolo.

Keystone-SDA

10.06.2026, 09:52

10.06.2026, 10:00

Una perizia esterna ha stabilito che 17 parti di testo rappresentano plagi (copie non dichiarate di altri lavori), si legge in una nota odierna dell'ateneo. La verifica si è svolta in seguito a una denuncia anonima di plagio presentata nel 2023.

L'assemblea di facoltà ha valutato se i passaggi in questione, in termini di volume, qualità, distribuzione, collocazione e rilevanza ai fini del contributo scientifico originale, raggiungessero la soglia necessaria per la revoca del titolo. In questo senso il verdetto è stato negativo, nonostante la colpa di Fehr Düsel sia stata valutata come «medio-grave».

La facoltà di diritto aggiunge di aver intrapreso in seguito diversi passi per migliorare la garanzia di qualità. Tra questi figurano una nuova definizione del concetto di plagio nel regolamento di dottorato, un accompagnamento più attento da parte, in linea di massima, di due relatori, la discussione pubblica della tesi davanti a una commissione, nonché una maggiore sensibilizzazione alle norme di citazione.

Tre anni fa la politica democentrista aveva scritto sul suo sito internet che «la mia tesi non è un plagio, bensì un lavoro scientifico al quale ho lavorato per sei anni parallelamente alla mia attività professionale».

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