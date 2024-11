Christoph Berger, ex presidente della Commissione federale delle vaccinazioni (CFV Keystone

Christoph Berger, ex presidente della Commissione federale delle vaccinazioni (CFV), ora «agirebbe con ancora maggiore cautela» nel raccomandare le vaccinazioni per Covid-19. Lo afferma in un'intervista alla SonntagsZeitung.

«È stata una fase difficile durante la pandemia, quando le persone dovevano essere vaccinate per poter andare al ristorante, al cinema o allo stadio».

«Naturalmente chi vuole vaccinarsi dovrebbe poterlo fare. Ma le raccomandazioni che riguardano principalmente la protezione degli altri e non di se stessi sono difficili», afferma Berger. «È per questo che c'è stata resistenza».

Le misure adottate ad inizio pandemia erano giuste

Una domanda che l'ex presidente della CFV si porrebbe oggi è: quali raccomandazioni non sono più necessarie e come tornare alla normalità? Inoltre, ora egli «penserebbe e comunicherebbe in modo ancora più chiaro».

Berger ritiene che le misure adottate all'inizio della pandemia erano giuste. Hanno impedito la morte di persone a rischio e sono state sostenute dalla grande maggioranza della popolazione.

Ed è stato «certamente giusto» porre fine alle restrizioni in tempi brevi. «Alain Berset ha fatto bene a procedere rapidamente rispetto ai Paesi vicini».

Una disparità di trattamento sempre più difficile

Nel secondo inverno della pandemia la disparità di trattamento fra vaccinati e non è diventata «sempre più difficile» per le persone che avevano un basso rischio di ammalarsi gravemente, afferma il responsabile di Infettivologia e igiene ospedaliera dell'Ospedale pediatrico universitario di Zurigo.

«In retrospettiva, questo fenomeno avrebbe potuto essere bloccato più rapidamente una volta che le persone a rischio avessero avuto sufficienti opportunità di essere vaccinate e l'effetto della vaccinazione sulla trasmissione fosse stato minimo».

«È giusto esaminare e riconoscere i danni da vaccino»

Nell'intervista, Berger sottolinea che le preoccupazioni sui vaccini non si sono in gran parte concretizzate. «Ora che sono state somministrate miliardi di dosi in tutto il mondo, è abbastanza chiaro che questi vaccini sono ben tollerati».

Chiede però di prendere sul serio le persone che hanno subito complicazioni dovute alla vaccinazione. «È giusto che le segnalazioni vengano esaminate e riconosciute in caso di danni da vaccino».

Attualmente sono in corso chiarimenti su tali segnalazioni e «purtroppo, le persone colpite dovranno pazientare fino a quando non saranno finiti».

Berger lascerà la CFV a fine anno

Secondo la SonntagsZeitung, Berger lascerà la Commissione federale delle vaccinazioni alla fine dell'anno. Aveva già ceduto la presidenza al suo omonimo Christoph Tobias Berger di Basilea, ma è ancora membro della CFV.

«A un certo punto, quando è troppo è troppo. Ci sono nuove persone disposte a impegnarsi e che stanno facendo un ottimo lavoro», ha sottolineato.

