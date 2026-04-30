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Politica vodese Ultimatum del partito: Valérie Dittli deve decidere entro l'estate

SDA

30.4.2026 - 21:16

La consigliera di Stato vodese Valerie Dittli (Centro)
La consigliera di Stato vodese Valerie Dittli (Centro)
Keystone

Gli organi dirigenti della sezione cantonale vodese del Centro mantengono la fiducia nella loro loro consigliera di Stato Valérie Dittli. Non le chiedono di non ricandidarsi nel 2027, ma le domandano di chiarire le sue intenzioni entro questa estate.

Keystone-SDA

30.04.2026, 21:16

30.04.2026, 21:22

Destino appeso a un filo. Il Gran Consiglio vodese chiede le dimissioni della consigliera di Stato Valérie Dittli

Destino appeso a un filoIl Gran Consiglio vodese chiede le dimissioni della consigliera di Stato Valérie Dittli

Riuniti questa sera a Prilly (VD), il comitato direttivo, il comitato cantonale e le sezioni locali del partito centrista hanno ascoltato Dittli a seguito della pubblicazione venerdì scorso del rapporto Meylan e delle molteplici richieste di dimissioni da parte dei partiti politici vodesi.

«Nella prospettiva delle scadenze elettorali cantonali e federali del 2027, il comitato cantonale desidera che tutti gli organi del partito così come la signora Dittli si concedano il tempo per una riflessione approfondita al fine di discutere e analizzare i diversi scenari possibili», ha indicato il partito in un comunicato al termine della riunione.

Pubblicato il rapporto Meylan. Dittli ha usato soldi pubblici per un accordo segreto per far sparire una denuncia contro di lei

Pubblicato il rapporto MeylanDittli ha usato soldi pubblici per un accordo segreto per far sparire una denuncia contro di lei

I centristi vodesi hanno inoltre chiesto che un'Assemblea dei delegati sia convocata nel settembre 2026 per ratificare la strategia e definire i candidati alle elezioni cantonali del 2027.

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