  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidenti Precipita ultraleggero in Valle d'Aosta, tre svizzeri feriti

SDA

20.6.2026 - 19:18

Un aereo ultraleggero è precipitato sabato mattina nella zona del rifugio Frassati, sopra Saint-Rhemy-En Bosses, in Valle d'Aosta.

Nella foto d'archivio, uno scorcio della Valle d'Aosta, dove è è precipitato un velivolo ultraleggero.
Nella foto d'archivio, uno scorcio della Valle d'Aosta, dove è è precipitato un velivolo ultraleggero.
sda

Paolo Beretta

20.06.2026, 19:18

20.06.2026, 19:27

Tre svizzeri che erano a bordo sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all'ospedale Parini di Aosta.

I tre, di 77, 66 e 54 anni, stando alla stampa italiana, erano diretti all'aeroporto di Annemasse (Francia).

Due sono ricoverati nel reparto di rianimazione con prognosi riservata, il terzo in medicina di urgenza con 30 giorni di prognosi.

L’allarme, stando al Corriere della Sera, è stato dato da alcuni escursionisti, che hanno visto il velivolo a terra. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino valdostano, della guardia di finanza e del 118, oltre ai vigili del fuoco.

I più letti

Ecco perché fare attenzione a questi inviti di ritiro nella buca delle lettere
Stefano De Martino sente «la ruota gira» ad Affari tuoi e non si trattiene: la frecciatina a Gerry Scotti in diretta
Scappa dopo l'indicente mortale in Versilia, conducente del SUV con targhe ticinesi si costituisce: «Sono stato io»
Il gelato da 44 euro è solo l'inizio: ecco come le vacanze in Italia stanno diventando un lusso
Cunha dopo la doppietta contro Haiti: «Un grosso bacio a tutti voi in Svizzera»

Altre notizie

Deceduto un 17enne. Scappa dopo l'indicente mortale in Versilia, conducente del SUV con targhe ticinesi si costituisce: «Sono stato io»

Deceduto un 17enneScappa dopo l'indicente mortale in Versilia, conducente del SUV con targhe ticinesi si costituisce: «Sono stato io»

Medio Oriente. L'Iran richiude Hormuz, ma domenica ci sarà ai colloqui sul Bürgenstock. Atteso pure JD Vance

Medio OrienteL'Iran richiude Hormuz, ma domenica ci sarà ai colloqui sul Bürgenstock. Atteso pure JD Vance

Dopo 6 settimane. In Bolivia il presidente Rodrigo Paz dichiara lo stato di emergenza per le proteste

Dopo 6 settimaneIn Bolivia il presidente Rodrigo Paz dichiara lo stato di emergenza per le proteste