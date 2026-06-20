Nella foto d'archivio, uno scorcio della Valle d'Aosta, dove è è precipitato un velivolo ultraleggero.

Tre svizzeri che erano a bordo sono rimasti feriti e sono stati ricoverati all'ospedale Parini di Aosta.

I tre, di 77, 66 e 54 anni, stando alla stampa italiana, erano diretti all'aeroporto di Annemasse (Francia).

Due sono ricoverati nel reparto di rianimazione con prognosi riservata, il terzo in medicina di urgenza con 30 giorni di prognosi.

L’allarme, stando al Corriere della Sera, è stato dato da alcuni escursionisti, che hanno visto il velivolo a terra. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino valdostano, della guardia di finanza e del 118, oltre ai vigili del fuoco.