00 di ieri, venerdì, nell’area dei monti di Maggia. Ne ha dato notizia stamani la polizia cantonale. La vittima, indica un comunicato, è un 60enne svizzero domiciliato nella regione: stando ad una prima ricostruzione è incorso in una caduta, mentre stava eseguendo lavori di pulizia lungo una zona ripida. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia cantonale e, in supporto, operatori della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega), che tuttavia non hanno potuto che costatarne il decesso.