La vittima, un cittadino brasiliano di 46 anni residente in Francia, è stata ritrovata priva di conoscenza in acqua a 3 metri dalla riva, riferisce oggi la polizia cantonale.

L'uomo è stato immediatamente soccorso da alcune persone presenti sul posto, che l'hanno riportato a riva e gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Sono poi arrivati i sanitari, che hanno a loro volta tentato di rianimarlo, ma invano: il bagnante è deceduto sul posto.