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Per il crollo di un ponteggio nel cantiere di un vasto edificio a Prilly (VD), alla periferia di Losanna, risalente a due anni fa sono attualmente indagate cinque persone, ma la lista potrebbe ancora allungarsi. L'incidente aveva provocato tre morti e undici feriti.
La Procura vodese ha confermato oggi a Keystone-ATS la messa sotto inchiesta delle cinque persone, anticipata dal giornale vodese 24 heures nell'edizione odierna.
Queste cinque persone, per cui vale la presunzione d'innocenza, «hanno lo stato di indagati, principalmente per fatti che potrebbero costituire i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose», spiega il Ministero pubblico.
Quest'ultimo non aggiunge altre informazioni, se non che l'istruttoria dovrebbe ancora proseguire per «diversi mesi».
Secondo 24 heures, che si rifà a molteplici fonti, i cinque indagati sono legati alla ditta incaricata di allestire il ponteggio.
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L'incidente si era verificato la mattina del 12 luglio 2024, causando tre morti, cinque feriti gravi e sei leggeri.
Stando a una perizia realizzata da un ufficio di ingegneria su mandato della procura e rivelata in gennaio dalla RTS, «il ponteggio crollato non rispettava in alcun modo le norme vigenti, le regole dell'arte edilizia, né le prescrizioni dei fornitori.»
«Il sottodimensionamento era tale che non era nemmeno necessario disporre di competenze ingegneristiche specifiche per rendersi conto dell'esistenza di un potenziale problema grave».
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