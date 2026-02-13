Incidenti Vaud, almeno cinque indagati per il crollo del ponteggio che causò tre morti a Prilly

Per il crollo di un ponteggio nel cantiere di un vasto edificio a Prilly (VD), alla periferia di Losanna, risalente a due anni fa sono attualmente indagate cinque persone, ma la lista potrebbe ancora allungarsi. L'incidente aveva provocato tre morti e undici feriti.