Il consigliere agli Stati Pascal Broulis (PLR/VD) Keystone

Pascal Broulis ha vinto la sua causa contro Tamedia. La giustizia losannese ha stabilito che 5 controversi articoli pubblicati nel 2018 dal Tages-Anzeiger e da altre testate del gruppo mediatico hanno leso la personalità dell'ex consigliere di Stato del PLR e oggi «senatore» vodese.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

In particolare, questi articoli suggerivano che Pascal Broulis avesse ottenuto privilegi per la scolarizzazione del figlio o che avesse mostrato favoritismi in materia fiscale a un parente stretto e alla collega di partito e oggi consigliera di Stato vodese Isabelle Moret.

L'avvocato di Broulis, Alexandre Courchod, ha reso noto oggi, con un giorno d'anticipo, il dispositivo della sentenza. Riferendosi alla decisione del giudice, il legale ha affermato che gli articoli davano «un'immagine distorta», si basavano su «fatti errati» ed erano caratterizzati da «una certa malafede».

TX Group, di cui fa parte Tamedia, è stato condannato a pubblicare le motivazioni della sentenza sulle prime pagine dei quotidiani interessati. Il tribunale ha inoltre ordinato la cancellazione degli articoli dagli archivi Internet e la loro rimozione dai motori di ricerca Google e Yahoo.

Il gruppo editoriale zurighese e l'autore degli articoli dovranno inoltre versare a Pascal Broulis un franco simbolico a titolo di riparazione per torto morale. Queste misure corrispondono «in linea di principio» a quanto avevamo chiesto, ha sottolineato Alexandre Curchod.

Dal canto suo, TX Group non ha ancora commentato la sentenza.

Infine, l'avvocato dell'autore degli articoli – che non lavora più per Tamedia – ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS che deve ancora parlare con il suo cliente prima di commentare il verdetto e annunciare un eventuale ricorso.