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Criminalità Bimba di sei anni abusata in biblioteca a Yverdon-les-Bains, autore in fuga

SDA

18.6.2026 - 14:11

L'autore del gesto è tutt'ora a piede libero. (Foto simbolica)
L'autore del gesto è tutt'ora a piede libero. (Foto simbolica)
Keystone

Una bimba di 6 anni è stata vittima di un'aggressione sessuale a fine maggio nei bagni della biblioteca pubblica di Yverdon-les-Bains (VD). L'autore non è stato ancora identificato ed è tuttora ricercato dalla polizia.

Keystone-SDA

18.06.2026, 14:11

A dichiararlo all'agenzia Keystone-ATS è stato il portavoce del Ministero pubblico vodese, Vincent Derouand, confermando una notizia riportata ieri sera dall'emittente romanda RTS.

Secondo le autorità, i fatti si sono verificati venerdì 29 maggio poco prima delle 16:00. L'uomo avrebbe raggiunto la piccola nei bagni della struttura e avrebbe compiuto atti di natura sessuale.

La bambina è poi riuscita a liberarsi e a uscire dalla toilette e ad avvisare la madre, la quale ha immediatamente allertato la polizia.

La minore è stata presa a carico dai soccorritori e condotta al Centro ospedaliero universitario di Losanna (CHUV) per accertamenti, prima di poter rientrare a casa.

La procura cantonale ha aperto un'inchiesta penale. Gli investigatori stanno verificando anche un possibile collegamento con un altro caso di palpeggiamenti avvenuto in aprile in un negozio di Yverdon, ha precisato Derouand.

Le autorità hanno assicurato di attribuire la massima priorità all'indagine.

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