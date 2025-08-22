Problemi di saluteLa consigliera di Stato vodese Rebecca Ruiz assente per circa un mese per malattia
La consigliera di Stato vodese Rebecca Ruiz (PS), responsabile del Dipartimento della sanità e della socialità, sarà assente per circa un mese per malattia.
Il Canton Vaud, in un comunicato odierno, ha parlato di «problemi di salute che necessitano di maggiori accertamenti». Per garantire la massima trasparenza, ulteriori informazioni verranno fornite a tempo debito.
Al momento per la 43enne è prevista un'assenza di un mese. «Il suo ritorno avverrà dopo un consulto con i medici», si legge nella nota. Ad interim la responsabilità del suo dipartimento verrà presa dai colleghi Frédéric Borloz (PLR) e Vassilis Venizelos (Verdi).
Ruiz è stata eletta nel governo cantonale nel 2019 in una suppletiva per la successione di Pierre-Yves Maillard (PS).