Problemi di salute La consigliera di Stato vodese Rebecca Ruiz assente per circa un mese per malattia

SDA

22.8.2025 - 13:19

Problemi di salute terranno Rebecca Ruiz lontana dal Consiglio di Stato vodese per almeno un mese.
Keystone

La consigliera di Stato vodese Rebecca Ruiz (PS), responsabile del Dipartimento della sanità e della socialità, sarà assente per circa un mese per malattia.

Keystone-SDA

22.08.2025, 13:19

22.08.2025, 13:23

Il Canton Vaud, in un comunicato odierno, ha parlato di «problemi di salute che necessitano di maggiori accertamenti». Per garantire la massima trasparenza, ulteriori informazioni verranno fornite a tempo debito.

Al momento per la 43enne è prevista un'assenza di un mese. «Il suo ritorno avverrà dopo un consulto con i medici», si legge nella nota. Ad interim la responsabilità del suo dipartimento verrà presa dai colleghi Frédéric Borloz (PLR) e Vassilis Venizelos (Verdi).

Ruiz è stata eletta nel governo cantonale nel 2019 in una suppletiva per la successione di Pierre-Yves Maillard (PS).

