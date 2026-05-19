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Lutto in Svizzera È deceduta l'ex consigliera di Stato vodese Jacqueline Maurer-Mayor

SDA

19.5.2026 - 14:52

L'ex consigliera di Stato Jacqueline Maurer-Mayor
L'ex consigliera di Stato Jacqueline Maurer-Mayor
Keystone

L’ex consigliera di Stato vodese Jacqueline Maurer-Mayor è deceduta improvvisamente ieri all'età di 78 anni. Aveva fatto parte del Governo cantonale dal 1997 al 2007, diventando la prima donna ad accedere a questa carica.

Keystone-SDA

19.05.2026, 14:52

19.05.2026, 14:54

L'annuncio della sua scomparsa è stato dato questo pomeriggio in apertura della seduta del Gran Consiglio dal suo presidente Stéphane Montangero. Egli ha ricordato in particolare «l'elezione storica» della radicale, «prima donna ad accedere a una funzione politica così elevata» nel Cantone. Ha «aperto la strada» e «finalmente normalizzato» l'accesso delle donne al Consiglio di Stato, ha aggiunto.

Nata il 22 giugno 1947 a Vaulion, Jacqueline Maurer-Mayor è stata a lungo deputata, prima di accedere al Governo vodese nel marzo 1997, in seguito a un'elezione suppletiva, succedendo al radicale Jacques Martin. È stata rieletta due volte al Consiglio di Stato, di cui ha assunto la presidenza nel 2000 e nel 2004.

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