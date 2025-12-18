  1. Clienti privati
Nei Cantoni di Friburgo e Vaud Festa per il neopresidente della Confederazione Guy Parmelin

18.12.2025 - 15:53

Parmelin all'arrivo a Friburgo.
Parmelin all'arrivo a Friburgo.
Eletto per la seconda volta presidente della Confederazione, Guy Parmelin viene festeggiato oggi nei Cantoni di Friburgo e di Vaud, di cui è originario. Il 66enne democentrista è partito in treno alle 13.00 da Berna, ha fatto tappa a Friburgo e a Oron-le-Châtel (VD).

Il consigliere federale è atteso a fine pomeriggio alla scuola alberghiera di Losanna (EHL).

Lì è prevista la cerimonia ufficiale alla presenza di oltre 400 invitati, tra cui il presidente nazionale dell'UDC Marcel Dettling. Nel corso del suo viaggio il capo del Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è accompagnato dalla presidente uscente della Confederazione Karin Keller-Sutter e dalla presidente del Consiglio di Stato vodese Christelle Luisier Brodard.

Nel capoluogo friburghese è invece stato accolto dal presidente dell'esecutivo cantonale, Jean-François Steiert.

