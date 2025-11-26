  1. Clienti privati
Per motivi di salute La consigliera di Stato vodese Rebecca Ruiz (PS) si dimette

Rebecca Ruiz (PS) si dimette dal consiglio di Stato del canton Vaud nella prossima primavera per motivi di salute.
Nel canton Vaud la consigliera di Stato del PS Rebecca Ruiz ha annunciato oggi le sue dimissioni per la primavera 2026. La responsabile del Dipartimento della sanità e dell'azione sociale, 43 anni, ha invocato motivi di salute.

Assente per malattia durante un mese fra agosto e settembre, Rebecca Ruiz ha spiegato oggi in una conferenza stampa che sebbene sia riuscita a riprendere le sue attività, i suoi problemi di salute «ostacolano» troppo il suo lavoro.

Questa decisione è «la sola responsabile per me», ma anche per «il rispetto» di una funzione che richiede «un impegno estremo», ha aggiunto.

In occasione dell'assenza della scorsa estate, Rebecca Ruiz aveva dichiarato di soffrire di disautonomia, una patologia che provoca sbalzi di pressione, svenimenti e malessere. In un primo momento, aveva pensato di poter continuare a svolgere il proprio lavoro, ma si è poi resa conto che non è più possibile, ha sottolineato.

Elezione suppletiva

Le dimissioni arrivano mentre i funzionari pubblici del Canton Vaud scendono in piazza per protestare contro i tagli al bilancio dello Stato, in particolare nel Dipartimento della sanità e dell'azione sociale da lei diretto. Ciò non ha tuttavia influenzato la sua scelta, ha detto Rebecca Ruiz, che ha parlato di una «sfortunata coincidenza».

La socialista ha anche giustificato questa tempistica per consentire lo svolgimento dell'elezione suppletiva nel consiglio di Stato nella primavera del 2026, in concomitanza con le elezioni comunali nel cantone.

Rebecca Ruiz è stata consigliera nazionale dal 2014 fino al 2019, quando è stata eletta nel governo vodese, succedendo a Pierre-Yves Maillard. Ha sempre ricoperto la carica di capo del Dipartimento della sanità e dell'azione sociale.

