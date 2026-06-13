ROmandiaMigliaia di persone in piazza per sciopero femminista
SDA
13.6.2026 - 17:50
Migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Losanna e Neuchâtel per lo sciopero femminista, chiedendo una società in cui tutte le persone siano rispettate e trovino il proprio posto.
Keystone-SDA
13.06.2026, 17:50
13.06.2026, 18:03
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«Vogliamo una società che protegga, che si prenda cura, che scelga la solidarietà piuttosto che il profitto», ha affermato una manifestante nel capoluogo vodese. «Siamo in piazza oggi perché i numeri sono insostenibili», ha aggiunto un'altra, riferendosi ai 13 femminicidi avvenuti dall'inizio dell'anno in Svizzera. «Ne abbiamo abbastanza».
Anche a Neuchâtel l'accento è stato posto sulle misure di prevenzione e protezione contro i femminicidi e le violenze di genere, nonché sul riconoscimento del lavoro nelle cure e una vera parità di opportunità tra i sessi nel mercato del lavoro.
«Chiediamo inoltre maggiori risorse materiali da parte delle autorità per poter retribuire il personale e garantire strutture di accoglienza dotate di risorse sufficienti per proteggere le donne», ha spiegato a Keystone-ATS Marianne Ebel, del collettivo neocastellano dello sciopero femminista.
Come da tradizione, importanti mobilitazioni femministe si svolgeranno anche domani, 14 giugno, oltre alla prevista grande manifestazione attesa a Ginevra contro il G7.