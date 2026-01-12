  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lacune manageriali e non solo Nuovo rapporto critico sulla consigliera di Stato vodese Valérie Dittli

SDA

12.1.2026 - 11:24

Anche il Gran Consiglio critica l'operato della consigliera di Stato Valérie Dittli. (Immagine d'archivio dello scorso settembre)
Anche il Gran Consiglio critica l'operato della consigliera di Stato Valérie Dittli. (Immagine d'archivio dello scorso settembre)
Keystone

«Lacune manageriali, sfiducia nei confronti dell'amministrazione e decisioni mal difese». Sono queste le principali critiche di un nuovo rapporto, questa volta del Gran Consiglio vodese, nei confronti della consigliera di Stato Valérie Dittli (Centro), già responsabile delle finanze cantonali.

Keystone-SDA

12.01.2026, 11:24

12.01.2026, 11:25

Il nuovo documento, presentato oggi, è stato elaborato da una Commissione parlamentare istituita in marzo dopo la pubblicazione di un primo rapporto redatto da Jean Studer, già consigliere di Stato neocastellano (PS), consigliere agli Stati e presidente del Consiglio della banca della Banca nazionale svizzera, in qualità di esperto indipendente.

Quest'ultimo aveva rilevato diversi malfunzionamenti all'interno dell'amministrazione fiscale vodese.

I problemi evidenziati oggi dai commissari hanno «indebolito il funzionamento istituzionale e influito negativamente sul personale», si legge nel documento, che riferisce inoltre di una consigliera di Stato «insufficientemente preparata» per assumersi tali compiti, di problemi di comunicazione e di atti «inadeguati o addirittura illegali».

Il ritiro della responsabilità delle finanze a Dittli ha permesso di «superare alcune difficoltà», ma non garantisce «stabilità», sottolineano i commissari.

I più letti

Presentata una denuncia penale contro la vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana
L'allenatore Tschuor: «L'incidente di Lara Gut-Behrami poteva essere evitato»
Tragedia a Crans-Montana: 34 corpi trovati ai piedi della scala, 80 feriti ancora in ospedale
È morto Philippe Junot, l'ex marito di Carolina di Monaco
Ecco il pazzo americano che ha percorso l'intera Svizzera in un solo giorno

Altre notizie

Svizzera. L'UFAG pubblica la strategia per una migliore protezione delle colture

SvizzeraL'UFAG pubblica la strategia per una migliore protezione delle colture

Svizzera. Scuola reclute invernale per quasi 13 mila giovani

SvizzeraScuola reclute invernale per quasi 13 mila giovani

Confronto dei prezzi con l'UE. Gli svizzeri pagano fino all'80% in più per gli stessi prodotti

Confronto dei prezzi con l'UEGli svizzeri pagano fino all'80% in più per gli stessi prodotti