L'ex consigliere nazionale socialista Roger Nordmann candidato dal PS vodese alla successione della consigliera di Stato Rebecca Ruiz Keystone

Il PS vodese ha designato oggi l'ex consigliere nazionale socialista Roger Nordmann come candidato alla successione della consigliera di Stato Rebecca Ruiz, dimessasi per motivi di salute.

Keystone-SDA SDA

L'elezione suppletiva si terrà il prossimo 8 marzo. Nordmann è stato preferito al capogruppo del PS in Gran Consiglio, Sébastien Cala.

Riuniti in congresso straordinario a Epalinges (VD), i 400 delegati del PS vodese si sono espressi con 239 voti a favore di Nordmann già al primo turno, che è poi stato lungamente applaudito.

«In tre anni e mezzo, la maggioranza di destra del Consiglio di Stato ha provocato un intrico di crisi: crisi finanziarie, istituzionali e di fiducia», ha dichiarato Nordmann davanti al congresso. Il losannese ha in particolare criticato i tagli fiscali, denunciando «una crisi delle entrate creata dalla destra».

Di fronte a una «ridistribuzione della ricchezza al contrario», ha invocato «una politica nell'interesse generale. Ha inoltre messo in evidenza la sua comprensione delle sfide economiche, finanziarie e fiscali. «Costruire ponti è il mio marchio di fabbrica per risolvere i problemi», ha affermato.

Molto noto e spesso presente nei media per il suo instancabile impegno in ambito climatico ed energetico, Nordmann aveva annunciato lo scorso febbraio le sue dimissioni dal Parlamento federale dove era presente dal 2004.

Ha fatto in particolare parte della Commissione dell'ambiente della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale. È stato dal 2015 al 2023 capogruppo del PS alle Camere federali, per poi diventare membro della commissione parlamentare d'inchiesta su Credit Suisse. È spesso elogiato per la sua capacità di costruire ponti e di trovare compromessi.

I Verdi sosterranno la candidatura socialista

Nordmann avrà quindi il compito di conservare il secondo seggio socialista nel governo vodese dopo l'annuncio, alla fine di novembre, delle dimissioni di Ruiz a capo del Dipartimento della sanità e dell'azione sociale per motivi di salute. I Verdi hanno già annunciato che sosterranno la candidatura socialista e quindi non presenteranno un proprio candidato.

L’UDC, invece, è in corsa. È stato il primo partito a designare il proprio candidato per questa elezione suppletiva: il deputato ed ex presidente del Gran Consiglio Jean-François Thuillard. L'agricoltore e sindaco di Froideville (VD) è sostenuto dal PLR e dal Centro all'interno dell'Alleanza vodese.

Anche la sinistra radicale è ai blocchi di partenza: lancia la consigliera comunale losannese di Ensemble à gauche, Agathe Raboud Sidorenko.

I Verdi liberali, al termine di una assemblea generale straordinaria, hanno annunciato oggi che non lanceranno candidati e non daranno indicazioni di voto.